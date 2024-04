Frana sulla Statale 28: si viaggia a senso unico alternato nel tratto tra Ceva e Nucetto (Foto)

Diversi i punti della viabilità provinciale sui quali si registrano disagi a causa di fenomeni franosi causati dal maltempo delle ultime in ore.

Sul tratto della Statale 28 compreso tra Nucetto e Ceva si procede a senso unico alternato a causa di una frana che ha interessato la carreggiata. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco volontari di Ceva e i tecnici di Anas.

Aggiornamento delle ore 12.11. Anas informa che "a causa di una frana è chiusa la strada statale 28 'Del Colle di Nava' al km 57,600, in entrambe le direzioni, a Ceva, in provincia di Cuneo. Le deviazioni avvengono su viabilità provinciale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento delle ore 12.42. Il tratto è stato riaperto a senso unico alternato.