Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 31 MARZO



SANREMO



9.00-19.00. Mercati Antiquari di Pasqua in Piazza Colombo e porticato del Palafiori, anche domani



10.00-19.00. ‘Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare’: mostra con selezione di opere uniche, disegni, multipli, libri d’artista, pubblicazioni e manufatti di estrazione patafisica. Iniziativa a cura di Fondazione Pata con lo scopo di offrire un punto di vista su storicità e vivacità della ‘Scienza delle Soluzioni Immaginarie’. Museo Civico in piazza Nota 2, ingresso gratuito, fino al 7 aprile (h 10/12-15/19)

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-19.30. ‘Brevi storie nel cerchio’: mostra dell'artista contemporaneo Ruggero Gervasoni. Teatro Ariston (tutti i giorni fino al 4 aprile)

16.00-20.00. ‘Visioni e forma poliedriche’: mostra di scultura dell’artista Amerigo Morel. Galleria ‘La Bonbonnière’, corso Inglesi 1, fino al 15 aprile, ingresso libero, info 0184 573069



20.30. Per ‘Pasqua sul Mare’, menù alla carta + musica con le migliori hit del momento e musica house fino a tarda notte. Villa Noseda, corso Inglesi 1, info e prenotazioni +39 335 186 1905 |

IMPERIA

15.00. ‘Villa Faravelli, un gioiello da scoprire’: visita accompagnata alla collezione permanente del museo, per scoprire la Villa e le opere in essa contenute (6 euro + 4 visita). MACI-Museo d’Arte Contemporanea a Villa Faravelli, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



18.30. Street food di Pasqua e Pasquetta al Parco Urbano, fino al 1 aprile

18.30. ‘Il mistero della Materia Oscura’: spettacolo che ripercorre la storia delle scoperte astronomiche, dalla vecchia visione di un Universo costituito da tutto quello che i nostri occhi ci consentivano di osservare, a una realtà completamente diversa. Planetario al Museo Navale, info museiimperia@solidarietaelavoro.it



VENTIMIGLIA



8.30-19-30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. La Grotta del Caviglione è visitabile al mattino dalle 11.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00 (chiusa in caso di vento o maltempo)



BORDIGHERA



15.30-18.30. Mostra ‘Aqua Mater’ di Giacomo Barberis con esposizione di 23 opere pittoriche di medio. Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3



16.30-19.30. Mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4 (dal martedì alla domenica fino al 7 aprile)



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Bianco e Nero’ di Salvatore (Sal) Russo. Sede dell'UCD-ANPI in via Al Mercato 8, fino al 4 aprile (tutti i giorni, festivi compresi)



OSPEDALETTI



9.00. (RINVIATO) ‘Pasqua Spiareté’ a cura di ‘Confesercenti Imperia’: giornata dedicata allo shopping con banchi commerciali lungo la Pista Ciclopedonale



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. (ANNULLATO) ‘I Colori della Pasqua’: Mercatino dell’Artigianato e Prodotti Tipici. Lungomare delle Nazioni, fino al 1 aprile

16.00. (ANNULLATO) Animazione Musicale a cura di Paolo Bianco. Lungomare delle Nazioni, anche domani

CERVO

17.00. Festival di Pasqua a Cervo (15ª edizione) a cura dell’Associazione Mozart Italia: concerto dei Docenti. Oratorio di Santa Caterina, fino al 1° aprile, info e acquisto biglietti al 333 8003030 (più info)



ENTROTERRA

BORGOMARO



10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CERIANA

11.00. ‘Settimana Santa’: Pasqua di Resurrezione. Santa Messa solenne cantata. Partecipa la Schola Cantorum Parrocchiale ‘Giovanni Ferrari’



DOLCEACQUA

8.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in Piazza Mauro e in piazza Garibaldi

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



VILLA FARALDI



10.00. ‘Fiori in Festa’ 2024: manifestazione a cura della Pro Loco dei Faraldi con Arte e fiori nei carruggi + cantine aperte con laboratori artistici + escursioni su ‘I Sentieri di pietra’ + Caccia alle Uova per i più piccoli (domenica). Fino al 1 aprile, informazioni (Whatsapp): Paolo 366 3718344 (il programma a questo link)



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS



12.00. Marching Band Festival: sfilate e i concerti della 3a edizione del ‘Festival delle Bande Musicali’ per le strade di Antibes e Juan-les-Pins con sfilata per le strade di 7 gruppi da 7 a 14 musicisti ciascuno (il programma a questo link), fino al 1 aprile

CAGNES-SUR-MER



11.00-21.00. ‘Nice Tattoo Festival 2024’: festival del tatuaggio che riunisce tanti tatuatori per 3 giorni, 2 palchi permanentemente animati, pieni di stand che vendono articoli e abbigliamento legati alla cultura del tatuaggio, spettacoli, un DJ che mixa costantemente, schermi giganti e tante altre sorprese. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino al 1 aprile (i dettagli a questo link)

CANNES

10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’, Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 6 aprile (i dettagli a questo link)

MONACO



11.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: Atelier partecipativo dal titolo ‘Danse Renaissance’ con Antonin Pinget (danza), Gwénaël Bihan (flauto) e l’Ensemble Unisoni. Atelier des Ballets de Monte-Carlo (i dettagli a questo link)



15.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto per famiglie della ‘Amazing Keystone Big Band’. Auditorium Rainier III (i dettagli a questo link)

20.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto della ‘Amazing Keystone Big Band’. Auditorium Rainier III (i dettagli a questo link)





LUNEDI’ 1 APRILE



SANREMO

9.00.19.00. Mercati Antiquari di Pasqua in Piazza Colombo e porticato del Palafiori



10.00-19.00. ‘Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare’: mostra con selezione di opere uniche, disegni, multipli, libri d’artista, pubblicazioni e manufatti di estrazione patafisica. Iniziativa a cura di Fondazione Pata con lo scopo di offrire un punto di vista su storicità e vivacità della ‘Scienza delle Soluzioni Immaginarie’. Museo Civico in piazza Nota 2, ingresso gratuito, fino al 7 aprile (h 10/12-15/19)

13.00. Per ‘Pasqua al Mare’, ‘mega grigliata di Pasquetta’ in spiaggia in collaborazione con Clash - Wine & Beef + dalle 16:00 beach party per un pomeriggio all'insegna del divertimento in riva al mare. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info e prenotazioni +39 324 804 7852

16.00-19.30. ‘Brevi storie nel cerchio’: mostra dell'artista contemporaneo Ruggero Gervasoni. Teatro Ariston (tutti i giorni fino al 4 aprile)

16.00-20.00. ‘Visioni e forma poliedriche’: mostra di scultura dell’artista Amerigo Morel. Galleria ‘La Bonbonnière’, corso Inglesi 1, fino al 15 aprile, ingresso libero, info 0184 573069



IMPERIA

8.00-13.00. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



11.00-17.00. (RINVIATO AI PRIMI DI MAGGIO) ‘Pasquetta al Parco Urbano’: evento dedicato a bambini e famiglie con artisti, trampolieri, truccabimbi, laboratori di circo e spettacoli vari. Parco Urbano

18.30. Street food di Pasqua e Pasquetta al Parco Urbano



VENTIMIGLIA



8.30-19-30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. La Grotta del Caviglione è visitabile al mattino dalle 11.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00 (chiusa in caso di vento o maltempo)



9.15. ‘Da Ventimiglia a Mentone’: escursione sulla via Julia Augusta accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia in Piazza della Stazione, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)



BORDIGHERA



15.30-18.30. Mostra ‘Aqua Mater’ di Giacomo Barberis con esposizione di 23 opere pittoriche di medio. Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3

OSPEDALETTI



16.30. ‘A Pasquetta... si balla’: pomeriggio di Musica e Ballo con ‘Beatrice&Serena’. Sala convegni La Piccola

SAN LORENZO AL MARE



9.00-19.00. ‘Mercatino primaverile’: giornata dedicata allo shopping con banchi commerciali in zona spiaggia

DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘Pasquetta in Bancarella’ 2024 con Bancarelle di prodotti tipici, artigianato artistico, oggettistica. A cura dell'Associazione Arcadia. Viale Kennedy

16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. (ANNULLATO)‘I Colori della Pasqua’: Mercatino dell’Artigianato e Prodotti Tipici. Lungomare delle Nazioni

16.00. (ANNULLATO) Animazione Musicale a cura di Paolo Bianco. Lungomare delle Nazioni

CERVO

16.00. Festival di Pasqua a Cervo (ultimo giorno della 15ª edizione) a cura dell’Associazione Mozart Italia: concerto di Allievi e dei Docenti. Oratorio di Santa Caterina, info e acquisto biglietti al 333 8003030 (più info)

ENTROTERRA

MENDATICA



8.45. Escursione e Festa a Mendatica: escursione sulle Alpi Liguri e pranzo di Pasquetta nel parco delle Canalette. Partenza alle 8.45 Imperia oppure alle 9.15 da Pieve di Teco (più info)



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



VILLA FARALDI



10.00. ‘Fiori in Festa’ 2024: manifestazione a cura della Pro Loco dei Faraldi con Arte e fiori nei carruggi + cantine aperte con laboratori artistici + escursioni su ‘I Sentieri di pietra’ + Caccia alle Uova per i più piccoli (domenica). Fino al 1 aprile, informazioni (Whatsapp): Paolo 366 3718344 (il programma a questo link)



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS



12.00. Marching Band Festival: sfilate e i concerti della 3a edizione del ‘Festival delle Bande Musicali’ per le strade di Antibes e Juan-les-Pins con sfilata per le strade di 7 gruppi da 7 a 14 musicisti ciascuno (il programma a questo link), fino al 1 aprile

CAGNES-SUR-MER



11.00-21.00. ‘Nice Tattoo Festival 2024’: ultimo giorno del festival del tatuaggio che riunisce tanti tatuatori per 3 giorni, 2 palchi permanentemente animati, pieni di stand che vendono articoli e abbigliamento legati alla cultura del tatuaggio, spettacoli, un DJ che mixa costantemente, schermi giganti e tante altre sorprese. Hippodrome de la Côte d'Azur (i dettagli a questo link)

CANNES

10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’, Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 6 aprile (i dettagli a questo link)

NICE



17.00. ‘Il Lago dei Cigni’: spettacolo di balletto della compagnia 'International Festival Ballet' formata da 42 ballerini accompagnata dalla ‘Festival Orchestra’. Palais Nikaïa (più info)





