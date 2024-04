Sanremo, Claudia Rodini lascia Amaie Energia e si candida a sostegno di Gianni Rolando sindaco: "Atto dovuto"

L'avvocato Claudia Rodini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della partecipata 'Amaie Energia e servizi srl'.

L'Avvocato Rodini era stata nominata nel 2021 da Filse Spa per Regione Liguria. Candidata nella lista di Fratelli di Italia a sostegno di Rolando Sindaco, nelle prossime elezioni comunali di giugno, ha dichiarato di aver rassegnato le dimissioni ritenendolo un atto dovuto stante la scelta di candidarsi a consigliere comunale ed ha espresso i suoi ringraziamenti e le sue intenzioni per il futuro.

"L'esperienza in Amaie Energia, ha dichiarato Rodini, mi ha permesso di ampliare le mie competenze professionali. Ho svolto il mio incarico con serietà, continuità e dedizione nell'interesse della mia città. Ringrazio Regione Liguria, Filse ed Amaie Energia per l'opportunità di crescita ricevuta e per la fiducia accordatami in questi anni. Sono molto soddisfatta del contributo dato e del lavoro svolto nell'azienda e con uguale determinazione, impegno e serietà intendo mettermi a disposizione della mia città e dei miei concittadini".