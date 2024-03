Cosa è il trading bot Cyberbot sulla piattaforma Cryptorobotics?

Cyberbot è un bot di trading automatizzato per criptovalute , sviluppato dalla piattaforma Cryptorobotics. Questo bot è progettato per eseguire operazioni su scambi di criptovalute come Binance, Binance US, Bitfinex, Bybit Spot, EXMO, Gateio, HTX, Kraken, KuCoin e OKX. È progettato per il trading efficace in condizioni di mercato in crescita, evitando di aprire ordini contro l'attuale tendenza, il che contribuisce ad aumentare l'efficienza e la sicurezza delle operazioni di trading.

Come funziona il trading bot Cyberbot?

Trading bot Cyberbot: Vantaggi

Costo di Cyberbot

Come iniziare a utilizzare il trading bot Cyberbot?

Registrazione su Cryptorobotics: Prima di tutto, è necessario creare un account sulla piattaforma Cryptorobotics, registrandosi sul sito web.

Attivazione dell'abbonamento: Dopo la registrazione, sottoscrivere il piano tariffario scelto (Basic PRO o Expert PRO) per accedere al trading bot e ad altre funzionalità della piattaforma.

Generazione delle chiavi API: Creare le chiavi API sul proprio scambio di criptovalute preferita e integrare il proprio account nel sistema Cryptorobotics. Questo consentirà a Cyberbot di interagire con il suo account sulla borsa e di effettuare operazioni di trading.

Selezione e configurazione del robot: Sceglie il trading bot Cyberbot e configurarlo secondo le sue preferenze di trading. Sarà in grado di specificare parametri chiave come Stop Loss e Take Profit e configurare altri parametri in base alla sua strategia di trading.

Monitoraggio e valutazione: Utilizza gli strumenti analitici sulla piattaforma per monitorare e valutare i risultati delle operazioni di trading eseguite tramite Cyberbot.

Conclusione