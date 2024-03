E' in programma sabato 30 Marzo alle ore 16,30 presso la Sala eventi "La Piccola" di Ospedaletti l'incontro con la cittadinanza organizzato dalla lista "Rilancio e Sviluppo" e il candidato sindaco Daniele Cimiotti.

L'incontro sarà l'occasione per esporre ai cittadini l'attività svolta dall'Amministrazione Cimiotti nel mandato elettorale 2019 /2024 e per una prima presentazione dei candidati in vista delle prossime elezioni di giugno.