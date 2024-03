Sanremo, sabato al Casinò Maurizio Lastrico: ultimi posti per “Lasciate ogni menata voi che entrate”

E’ Maurizio Lastrico, affermato attore, grande affabulatore del pubblico che lo segue da anni in teatro, sul grande e piccolo schermo ad inaugurare la stagione Eventi del Casinò di Sanremo. Sabato 30 marzo, ore 21.30 per festeggiare il periodo pasquale, Maurizio Lastrico presenta “Lasciate ogni menata voi che entrate”, uno spettacolo particolarmente divertente, allegro ed ironico, specchio dei nostri tempi, declamato anche nei suoi famosi endecasillabi “danteschi.

Biglietti

Platea € 25 Galleria €20

26 aprile ore 21.30 Paolo Migone Spettacolo “Completamente spettinato”

Platea € 20 Galleria € 15

I biglietti sono acquistabili al botteghino di Porta Teatro o tramite bonifico bancario.

Per info www.casinosanremo.it

Orari di apertura botteghino a Porta Teatro:

• dal 4 marzo al 26 aprile 2024:

lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (eccetto lunedì 1 aprile)

e inoltre nelle giornate di:

• 29 marzo 2024: dalle ore 16.00 alle ore 20.00

• 30 marzo e 26 aprile: dalle ore 16.00 alle 21.30

Gli spettacoli di Maurizio Lastrico sono il frutto della sua interazione con il pubblico.

La sua sperimentazione sul linguaggio nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole, la campagna e la città.

Nel monologo “Lasciate ogni menata voi che entrate” non mancheranno i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita.

Proporrà, inoltre, le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto.

Spettacoli che esaltano il glamour, l’originalità e la grande attenzione che il Casinò di Sanremo riserva ai suoi clienti e ai suoi visitatori, dedicando loro sempre eventi originali e di grande levatura artistica.

Per informazioni

www.casinosanremo.it/eventi