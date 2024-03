Sanremo: alla chiesa luterana il concerto del coro Nova Tempora per il Venerdì Santo

Domani pomeriggio alle 18, alla chiesa luterana di Sanremo in occasione del 'Venerdì Santo', il coro Nova Tempora, diretto da Gabriella Costa, terrà un concerto di brani sacri sul tema della Passione.

Il programma è stato elaborato per l'occasione con brani tratti dal Requiem KV. 626 di Mozart, la Passione Secondo Matteo e Giovanni, brani di Buxtehude e corali di autori contemporanei, tutti eseguiti in lingua originale. Include anche tre brani solistici per voce di soprano organo e strumenti a fiato di Bach, tratti dalle composizioni sacre Matthäus Passion e Johannes Passion. I tre brani non sono mai stati eseguiti a Sanremo, si tratterà quindi di una prima assoluta.