Agricoltura, il vide presidente Alessandro Piana: “Oltre 1,4 milioni di euro dal PSR per la formazione”

“Desideriamo sostenere – spiega l’assessore Alessandro Piana - la crescita del comparto, dando tutti gli strumenti possibili e una corretta informazione. Per questo abbiamo destinato risorse importanti nel nuovo bando: dall’ 11 aprile al 27 giugno le proposte formative potranno essere inserite nel Catalogo regionale online, a disposizione delle aziende, che potranno scegliere il corso d’interesse ed iscriversi sempre online. Le domande di sostegno potranno essere presentate entro il 60esimo giorno successivo alla data di chiusura della proposta formativa nel Catalogo, utilizzando il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). La procedura sarà a sportello quindi le domande saranno evase in ordine cronologico, con l’impegno degli Uffici a ridurre il più possibile i tempi di istruttoria per il rilascio delle concessioni. Giovani fruitori o imprese che ricadono in zone con criticità ambientali e territoriali – conclude - sono tra gli elementi premianti dei corsi che debbono essere di durata compresa tra le 8 e le 100 ore su un arco temporale di 150 giorni. Il limite temporale massimo per la conclusione dei corsi di formazione è fissato al 31 marzo 2025”.

Tutte le informazioni saranno disponibili su www.agriligurianet.it.