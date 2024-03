Scatta il piano “Pasqua sicura: la questura intensifica i controlli a Imperia e provincia

Rafforzamento dei dispositivi di vigilanza sul territorio e sui cosiddetti obiettivi sensibili presenti in tutta la provincia in vista delle festività pasquali, alla luce del recente attentato a Mosca e dell’innalzamento delle misure di sicurezza su tutto il territorio nazionale disposto dal ministero degli Interni.

“ In vista del maggiore afflusso di persone – conferma il questore Giuseppe Peritore – abbiamo predisposto servizi dedicati con pattuglioni, personale in borghese ed una maggiore attenzione anche ai locali pubblici ”.

Anche in vista delle imminenti festività pasquali dalla questura di Impera verranno intensificate le attività di vigilanza e di controllo da parte delle forze di polizia con la pianificazione di specifici servizi operativi, fissi e dinamici, riservando la massima attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e transito di persone, nonché a tutti gli obiettivi sensibili, alla luce di un loro eventuale aggiornamento.

Viene rispettata in toto la misura decisa dal Viminale nei giorni scorsi dopo aver convocato il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seguito all'attacco terroristico del 22 marzo a Mosca.