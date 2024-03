Ventimiglia, il comune manda a casa la ditta affidataria dei parcheggi: "Gravi inadempienze e debito di oltre 300mila euro"

Il Comune di Ventimiglia rende noto che è stato notificato il provvedimento di risoluzione immediata del rapporto contrattuale con Sacar srl., società concessionaria della gestione dei parcheggi comunali a pagamento "a fronte di gravi e reiterati inadempimenti e violazione degli obblighi contrattuali, retributivi e contributivi anche nei confronti dei dipendenti".

"L’Amministrazione comunale, fin dai primi giorni del suo insediamento, spiegano in una nota, si è adoperata per consentire a Sacar di rientrare del debito maturato che, ad oggi, risulta ammontare a 335.898,89 euro, oltre all’aggio dovuto per il mese di marzo ancora da quantificare. Il provvedimento di risoluzione immediata si è reso necessario in seguito alle numerose diffide ad adempire, l’ultima delle quali notificata in data 28 febbraio 2024, con la quale si intimava alla società di 'provvedere entro e non oltre il termine perentorio di giorni dieci al versamento delle somme indicate, fermo restando in caso di inottemperanza, ad agire per le vie legali nonché amministrative per la risoluzione del rapporto concessorio'.

L'ente pertanto informa che a partire da oggi, giovedì 28 marzo 2024, i parcheggi blu, compresi quelli ubicati in Piazza della Libertà fronte municipio, non saranno a pagamento, e quindi gratuiti, fino a nuove determinazioni.

Contestualmente il comune provvederà ad escutere le polizze fideiussorie contrattualmente previste a garanzia dell’esecuzione del contratto rilasciate da Sacar, ivi compresa quella successiva di euro 219 mila euro richiesta da questa Amministrazione, ad ulteriore garanzia di rientro del debito, per recuperare quanto illecitamente trattenuto dal concessionario, nonché a segnalare l’accaduto alla Procura della Repubblica per i reati di peculato e appropriazione indebita e all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

“Un epilogo annunciato e, spiace dirlo, facilmente prevedibile” commenta a caldo il Sindaco Flavio Di Muro. “Appena insediato insieme alla Giunta, qualche mese fa, ho da subito accertato che vi era una discrepanza nei versamenti verso l’ente. Ho quindi chiesto agli uffici di attivarsi, anche attraverso un supporto legale, per recuperare le somme dovute al Comune ed, inoltre, di procedere con una procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo gestore del servizio.”

“La gara è giunta quasi a conclusione e fa piacere apprendere che vi hanno partecipato alcune tra le società più strutturate a livello nazionale, continua Di Muro, sintomo di una gara predisposta ottimamente dagli uffici comunali. Sulla precedente procedura, redatta durante la precedente amministrazione comunale, che ha condotto a questo esito, preferisco non aggiungere ulteriori commenti rispetto al dibattito già svolto nel passato. Ora mi interessa risolvere i problemi contingenti e guardare al futuro. I parcheggi saranno ora gratuiti, nell’attesa di nuove determinazioni in merito e in attesa della nuova aggiudicazione. Domani comunicherò ai lavoratori attualmente impiegati, per tramite delle rappresentanze sindacali, la mia disponibilità ad un incontro per addivenire ad una loro salvaguardia”.