Sanremo: parcheggio di piazza Eroi, oggi nuovo sopralluogo e installazione del primo 'puntone' (Foto)

E’ stato installato questa mattina, nel cantiere di piazza Eroi Sanremesi dove è in costruzione il parcheggio sotterraneo, il primo ‘puntone’ ovvero un grosso palo in ferro che deve sostenere i muri durante gli scavi che procedono regolarmente.

Si tratta di un passaggio importante all’interno del cantiere e che verrà ripetuto nelle varie zone dello stesso. Intanto le ruspe continuano a scavare e sono arrivate a quota -3, mentre vanno avanti i controlli sui reperti archeologici della zona dove tra l’altro sono ripresi regolarmente gli scavi.

Nei giorni scorsi sono state trovate anfore dell’età romana imperiale, del tipo che era prodotto nella Gallia meridionale, odierna Provenza, ma forse anche nella Liguria di Ponente e cocci di laterizio. Le scavatrici continuano nella loro opera, assistite dai camion per lo spostamento della terra. Il crono programma, secondo la direzione lavori che questa mattina ha eseguito un sopralluogo, prosegue regolarmente.

Il parcheggio interrato di piazza Eroi, lo ricordiamo, porterà in dote 200 posti auto sotterranei oltre a una riqualificazione dello spazio in superficie con aree verdi e zone pedonali. L'opera è realizzata con la formula del leasing in costruendo, un partenariato pubblico privato che prevede la progettazione esecutiva, il finanziamento, la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di anni 20 del nuovo parcheggio interrato in piazza Eroi Sanremesi, per un totale di 13 milioni di euro in 20 anni.