Sanremo: appaltati i lavori per la riqualificazione della galleria Francia, il via a maggio per quattro mesi

Sono stati appaltati i lavori del maxi intervento per la riqualificazione ambientale della Galleria Francia. Un tratto urbano nel cuore di Sanremo che da anni necessita di interventi di sistemazione. L’intervento rientra all’interno del Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) che ha portato nella Pigna, il centro storico della Città dei Fiori, finanziamenti per circa 13 milioni di euro.

La ‘Bresciana asfalti’ ha vinto il bando con un ribasso del 15,59% sull’importo a base di gara di 632.671,94 euro con 56.741,30 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il costo dei lavori, quindi, sarà di 542.884,35 euro. I lavori, che inizieranno a maggio, partiranno con gli impianti di aerazione e illuminazione, per poi proseguire con i marciapiedi, le pitturazioni e la riqualificazione complessiva.

I lavori avranno una durata di circa quattro mesi. Periodo nel quale il cantiere di Galleria Francia andrà a coesistere con quello per la costruzione del parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi. Si lavorerà di giorno, mentre le ore della notte saranno utilizzate per il rifornimento dei materiali. La galleria non sarà chiusa al traffico durante i lavori salvo alcune eccezioni. L’impresa lavorerà su una corsia per volta favorendo così il traffico a senso unico alternato.