Sanremo: a pochi giorni dalla Pasqua eseguito il restyling delle fioriere nel centro della città (Foto)

Sistemato l’arredo urbano in alcune zone del centro di Sanremo. Il comune matuziano ha restaurato tutte le fioriere che evidenziavano i segni del tempo e che non erano certo un buon biglietto da visita per chi girava per la città.

Palazzo Bellevue aveva ritirato tutte le fioriere e, in poco tempo sono state restaurate e verniciate. Una volta risistemate nelle zone del centro, sono state anche messe al loro interno le piante, facendole tornare al precedente splendore.

Un’opera di restyling avvenuta proprio alcuni giorni prima di Pasqua per l’arrivo dei turisti nel periodo festivo.