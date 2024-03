Bordighera, dona una Panda: nuovo mezzo per Ambulanze Veterinarie Odv

Nuovo mezzo per Ambulanze Veterinarie Odv grazie alla generosità delle persone. Una Panda è stata, infatti, donata da un'azienda di Bordighera.

"Ringraziamo Eurovideo di Mauro Garino di Bordighera per aver regalato un Pandino alla nostra associazione trasformato in auto da soccorso per il trasporto di tutti gli animali in difficoltà" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv.

Grazie al buon cuore delle persone l'associazione può continuare ad aiutare gli animali in difficoltà. "Ringraziamo anche l'officina Vicari e Misitano di Roverino per tagliando e istallazione di adesivi gratis" - dice Ambulanze Veterinarie Odv.