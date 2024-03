Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 28 a lunedì 1° aprile in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 28 MARZO



SANREMO

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

15.30. 3ª edizione della 'Caccia al tesoro di Pasqua': caccia alle uova unica, arricchita da giochi creativi che stimoleranno la fantasia e l'ingegno di tutti i bambini. Evento a cura del Centro di aiuto alla vita e Talea. Parco di Villa Ormond, prenotazione obbligatoria scrivendo su WhatsApp al 329 5883079

16.00-19.30. ‘Brevi storie nel cerchio’: mostra dell'artista contemporaneo Ruggero Gervasoni. Teatro Ariston (tutti i giorni fino al 4 aprile)



16.00-20.00. ‘Visioni e forma poliedriche’: mostra di scultura dell’artista Amerigo Morel. Galleria ‘La Bonbonnière’, corso Inglesi 1, fino al 15 aprile, ingresso libero, info 0184 573069

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

21.15. Concerto jazz del ‘Blue Note Quartet’ formato da musicisti di diverse culture e nazionalità con composizioni originali e standard jazz. Teatro dell'Attrito, via B. Bossi, info e prenotazioni al 320 212 7561

BORDIGHERA



16.30-19.30. Mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4 (dal martedì alla domenica fino al 7 aprile)



16.30. Presentazione libro per ragazzi ‘La chiave della Torre’ di Elisa Milano. Biblioteca Civica Internazionale, via Romana 52, ingresso libero



16.30-18.30. Inaugurazione mostra ‘Aqua Mater’ di Giacomo Barberis con esposizione di 23 opere pittoriche. Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



18.00. Incontro rivolto a tutti i cittadini per parlare di corretta gestione dei rifiuti, con un approfondimento sul compostaggio domestico. Sala consiliare del Comune



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Inaugurazione mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Intermezzi musicali + dimostrazione dei costumi popolari della Via della Seta + degustazione di prodotti e vini tipici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)

CERIANA

18.00. ‘Settimana Santa’: cena del Signore con Canto finale del 'Pange Lingua' alternato al suono dei corni e delle Tabulae

20.30. ‘Settimana Santa’: processione notturna ed Adorazione delle Confraternite con l’esecuzione degli antichi Miserere, degli Stabat Mater e delle Laude penitenziali, davanti all’altare di Reposizione raffigurante ‘L’arresto di Gesù’ allestito nel Sepolcri

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES

10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’, Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 6 aprile (i dettagli a questo link)



MONACO



20.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto di Maroussia Gentet, Yacht Club de Monaco (i dettagli a questo link)



20.00. ‘La Figlia del reggimento’: opera comica i due atti diretta da Ion Marin. Regia di Jean-Louis Grinda. Musica di Gaetano Donizetti (1797-1848). Libretto completo di Jules Henry Vernoy de Saint-Georges e Jean-François Bayard. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

NICE



18.00 & 20.30. Per le ‘Giornate del cinema italiano’, proiezione dei film ‘Adagio’ (h 18) + ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 30 marzo (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



VENERDI’ 29 MARZO

SANREMO

9.00-12.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati (h 9/12-15/18). Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-19.30. ‘Brevi storie nel cerchio’: mostra dell'artista contemporaneo Ruggero Gervasoni. Teatro Ariston (tutti i giorni fino al 4 aprile)

16.00-20.00. ‘Visioni e forma poliedriche’: mostra di scultura dell’artista Amerigo Morel. Presentazione, vernissage, cocktail e intervista con il maestro alle ore 17. Galleria ‘La Bonbonnière’, corso Inglesi 1, fino al 15 aprile, ingresso libero, info 0184 573069

17.00. Concerto Vincitori de! Concorso RPM Sanremo 2022-2023: Artem Kuznetsov (pianoforte), Artem Sokolovski (pianoforte), Evgeny Konnov (pianoforte). Musiche di Rachmaninov, Cajkovskij, info e acquisto allo 0184 505764



18.00. In occasione del Venerdì Santo, concerto di Brani Sacri sul tema della Passione del Coro Nova Tempora formato dalla Soprano Gabriella Costa, Daria Malakhova (Organo e Tastiera), Priscilla Cantarella (Flauto), Vitaliano Gallo (Fagotto). Chiesa Luterana, corso Garibaldi 37, ingresso libero

20.30. Per ‘Pasqua sul mare’, ‘La cena in villa’: cena alla carta arricchita da prodotti di alta qualità accompagnata delle più belle canzoni italiane di tutti i tempi + festa e divertimento con Dj set. Villa Noseda, corso Inglesi 1, info e prenotazioni +39 335 186 1905 |

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



10.30. ‘Villa Faravelli, un gioiello da scoprire’: visita accompagnata alla collezione permanente del museo, per scoprire la Villa e le opere in essa contenute (6 euro + 4 visita). MACI-Museo d’Arte Contemporanea a Villa Faravelli, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it

15.30. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: due visite accompagnate per grandi e piccini alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò/decò italiano e cenni asiatici e persiani (6 euro + 4 visita). Villa Grock, via Fanny Roncati, info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

17.30. Per la rassegna letteraria ‘Librinsieme’, incontro con l'Autore Rodolfo Rotondo. Sala Convegni della Biblioteca Civica, ingresso gratuito



VENTIMIGLIA



21,30. ‘Jam Teatral/Musicale’: spettacolo musicale cura dei componenti di Liber Theatrum. Jazz Club la Moscabianca in via Varaldo 27, info 338 6273449



BORDIGHERA



15.30-18.30. Mostra ‘Aqua Mater’ di Giacomo Barberis con esposizione di 23 opere pittoriche di medio. Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3



16.30-19.30. Mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4 (dal martedì alla domenica fino al 7 aprile)



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)

21.00. In occasione de ‘I Venerdì della Conoscenza’, Gabriella Greison racconta la storia di Leona Woods, la fisica di Oppenheimer e il Progetto Manhattan attraverso un monologo tratto dal suo libro ‘La donna della bomba atomica’ edito da Mondadori. Teatro Sandro Palmieri

CERVO

17.00. Festival di Pasqua a Cervo (15ª edizione) a cura dell’Associazione Mozart Italia: concerto di Allievi e dei Docenti. Oratorio di Santa Caterina, fino al 1° aprile, info e acquisto biglietti al 333 8003030 (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Inaugurazione mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Intermezzi musicali + dimostrazione dei costumi popolari della Via della Seta + degustazione di prodotti e vini tipici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)



BORGOMARO



15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)

CERIANA

15.00. ‘Settimana Santa’: celebrazione della Passione del Signore secondo Giovanni. Processione degli Angioletti e delle Confraternite nel Borgo Antico con esecuzione degli antichi canti penitenziali



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



21.00. Deposizione del Cristo dalla Croce: toccante cerimonia per il Venerdì Santo con la rievocazione della Passione di Cristo accompagnata dall’esecuzione dello Stabat Mater con processione al termine per le vie del paese (i dettagli dell’evento a questo link)



FRANCIA

CANNES

10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’, Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 6 aprile (i dettagli a questo link)

MONACO

20.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto di Pauline Sikirdji, mezzo-soprano, Benjamin Alunni, tenore, e dell’Ensemble TM+ diretto dal M° Laurent Cuniot. Théâtre National de Nice, salle des Franciscains (i dettagli a questo link)



NICE

18.00 & 20.30. Per le ‘Giornate del cinema italiano’, ‘’Grazie ragazzi’ (h 18) + ‘Io Capitano’ (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 30 marzo (più info)





SABATO 30 MARZO



SANREMO

9.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati (h 9/12-15/18). Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-19.30. ‘Brevi storie nel cerchio’: mostra dell'artista contemporaneo Ruggero Gervasoni. Teatro Ariston (tutti i giorni fino al 4 aprile)



16.00-20.00. ‘Visioni e forma poliedriche’: mostra di scultura dell’artista Amerigo Morel. Galleria ‘La Bonbonnière’, corso Inglesi 1, fino al 15 aprile, ingresso libero, info 0184 573069

20.30. Per ‘Pasqua sul Mare’, cena alla carta arricchita da intrattenimento durante tutte le portate + ‘American Province’, un format ispirato dalle celebri commedie ‘Project X’ e ‘American Pie’ per un'esperienza all'insegna delle classiche feste Americane + dalle 00.30, party dopocena con Dj set fino a notte inoltrata. Strambò, via del Castillo 17, info e prenotazioni +39 331 263 7639

21.00. ‘Una brutta Persona’: spettacolo di e con Angelo Pintus. Teatro Ariston (più info)

21.30. ‘Lasciate ogni menata voi che entrate’: spettacolo di e con Maurizio Lastrico. Teatro dell’Opera del Casinò (Platea 25 euro, Galleria 20 euro)

IMPERIA



9.30. Trekking urbano di circa 2 ore ad Oneglia con esplorazione del recente passato industriale, dello sviluppo urbanistico e dei traffici portuali, nonché di conoscere personaggi di rilievo come Maria Pellegrina Amoretti, la prima donna italiana laureata in legge nel 1777. Ritrovo in Piazza De Amicis, di fronte alla Biblioteca, partecipazione gratuita

11.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: due visite accompagnate per grandi e piccini alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò/decò italiano e cenni asiatici e persiani (6 euro + 4 visita). Villa Grock, via Fanny Roncati, info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

18.30. Street food di Pasqua e Pasquetta al Parco Urbano, fino al 1 aprile

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. Pasqua 2024: Spettacolo magia + Spettacolo bolle + Baby dance + Zona selfie e foto con mascotte + Tanti ovetti per i Bimbi. Porto Cala del Forte, info + 39 0184 33109

BORDIGHERA



15.30-18.30. Mostra ‘Aqua Mater’ di Giacomo Barberis con esposizione di 23 opere pittoriche di medio. Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3

16.30-19.30. Mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4 (dal martedì alla domenica fino al 7 aprile)



TAGGIA



17.00. Presentazione libro ‘Bonnie. La volpe che viaggiava nel tempo’ (romanzo ambientato in Valle Argentina) di Alberto Marino. Intervista l’autore la scrittrice ed editorial coach Rosa Parrella. Libreria Antea, via Soleri 5B



DIANO MARINA



15.00. ‘Extra Omnes 2024’: visita guidata alla scoperta dei monumenti e dei luoghi storici di Diano Marina. Ritrovo al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (a pagamento)

16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. ‘I Colori della Pasqua’: Mercatino dell’Artigianato e Prodotti Tipici. Lungomare delle Nazioni, fino al 1 aprile

CERVO

17.00. Festival di Pasqua a Cervo (15ª edizione) a cura dell’Associazione Mozart Italia: concerto di Allievi e dei Docenti. Oratorio di Santa Caterina, fino al 1° aprile, info e acquisto biglietti al 333 8003030 (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Inaugurazione mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Intermezzi musicali + dimostrazione dei costumi popolari della Via della Seta + degustazione di prodotti e vini tipici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)

BORGOMARO



15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)

CERIANA

21.30. ‘Settimana Santa’: Veglia Pasquale nella Chiesa Parrocchiale. Partecipa la Schola Cantorum Parrocchiale ‘Giovanni Ferrari’

SEBORGA

10.00-18.00. Aspettando Pasqua: Mercatino di Artigianato + Laboratori per bambini + Truccabimbi + alle 16 Caccia alle uova + Food truck Zio Baffo



TRIORA



10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



VILLA FARALDI



10.00. ‘Fiori in Festa’ 2024: manifestazione a cura della Pro Loco dei Faraldi con Arte e fiori nei carruggi + cantine aperte con laboratori artistici + escursioni su ‘I Sentieri di pietra’ + Caccia alle Uova per i più piccoli (domenica). Fino al 1 aprile, informazioni (Whatsapp): Paolo 366 3718344 (il programma a questo link)

FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS



11.30. Marching Band Festival: sfilate e i concerti della 3a edizione del ‘Festival delle Bande Musicali’ per le strade di Antibes e Juan-les-Pins con sfilata per le strade di 7 gruppi da 7 a 14 musicisti ciascuno (il programma a questo link), fino al 1 aprile

CAGNES-SUR-MER



11.00-21.00. ‘Nice Tattoo Festival 2024’: festival del tatuaggio che riunisce tanti tatuatori per 3 giorni, 2 palchi permanentemente animati, pieni di stand che vendono articoli e abbigliamento legati alla cultura del tatuaggio, spettacoli, un DJ che mixa costantemente, schermi giganti e tante altre sorprese. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino al 1 aprile (i dettagli a questo link)

CANNES

10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’, Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 6 aprile (i dettagli a questo link)

MONACO

16.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: Carte blanche aux conservatoires. Auditorium Rainier III (i dettagli a questo link)

20.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto dell’Ensemble Unisoni con Marion Tassou, soprano, Gwénaël Bihan, flauto. Musée océanographique (i dettagli a questo link)

20.00. ‘La Figlia del reggimento’: opera comica i due atti diretta da Ion Marin. Regia di Jean-Louis Grinda. Musica di Gaetano Donizetti (1797-1848). Libretto completo di Jules Henry Vernoy de Saint-Georges e Jean-François Bayard. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

NICE



13.45, 15.45 & 18.00. Per le ‘Giornate del cinema italiano’ (ultimo giorno), Proiezione film ‘Il Sol dell’Avvenire’ (h 13.45) + ‘Leo, la favolosa storia di Leonardo Da Vinvi’ (h 15.45) + ‘La bella Estate’(h 18) + Premiazioni. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)





DOMENICA 31 MARZO



SANREMO



9.00.19.00. Mercati Antiquari di Pasqua in Piazza Colombo e porticato del Palafiori, anche domani

15.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-19.30. ‘Brevi storie nel cerchio’: mostra dell'artista contemporaneo Ruggero Gervasoni. Teatro Ariston (tutti i giorni fino al 4 aprile)

16.00-20.00. ‘Visioni e forma poliedriche’: mostra di scultura dell’artista Amerigo Morel. Galleria ‘La Bonbonnière’, corso Inglesi 1, fino al 15 aprile, ingresso libero, info 0184 573069



20.30. Per ‘Pasqua sul Mare’, menù alla carta + musica con le migliori hit del momento e musica house fino a tarda notte. Villa Noseda, corso Inglesi 1, info e prenotazioni +39 335 186 1905 |

IMPERIA

15.00. ‘Villa Faravelli, un gioiello da scoprire’: visita accompagnata alla collezione permanente del museo, per scoprire la Villa e le opere in essa contenute (6 euro + 4 visita). MACI-Museo d’Arte Contemporanea a Villa Faravelli, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



18.30. Street food di Pasqua e Pasquetta al Parco Urbano, fino al 1 aprile

18.30. ‘Il mistero della Materia Oscura’: spettacolo che ripercorre la storia delle scoperte astronomiche, dalla vecchia visione di un Universo costituito da tutto quello che i nostri occhi ci consentivano di osservare, a una realtà completamente diversa. Planetario al Museo Navale, info museiimperia@solidarietaelavoro.it



BORDIGHERA



15.30-18.30. Mostra ‘Aqua Mater’ di Giacomo Barberis con esposizione di 23 opere pittoriche di medio. Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3



16.30-19.30. Mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4 (dal martedì alla domenica fino al 7 aprile)



OSPEDALETTI



9.00. ‘Pasqua Spiareté’ a cura di ‘Confesercenti Imperia’: giornata dedicata allo shopping con banchi commerciali lungo la Pista Ciclopedonale



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. ‘I Colori della Pasqua’: Mercatino dell’Artigianato e Prodotti Tipici. Lungomare delle Nazioni, fino al 1 aprile

16.00. Animazione Musicale a cura di Paolo Bianco. Lungomare delle Nazioni, anche domani

CERVO

17.00. Festival di Pasqua a Cervo (15ª edizione) a cura dell’Associazione Mozart Italia: concerto dei Docenti. Oratorio di Santa Caterina, fino al 1° aprile, info e acquisto biglietti al 333 8003030 (più info)



ENTROTERRA

BORGOMARO



10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CERIANA

11.00. ‘Settimana Santa’: Pasqua di Resurrezione. Santa Messa solenne cantata. Partecipa la Schola Cantorum Parrocchiale ‘Giovanni Ferrari’



DOLCEACQUA

8.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in Piazza Mauro e in piazza Garibaldi

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



VILLA FARALDI



10.00. ‘Fiori in Festa’ 2024: manifestazione a cura della Pro Loco dei Faraldi con Arte e fiori nei carruggi + cantine aperte con laboratori artistici + escursioni su ‘I Sentieri di pietra’ + Caccia alle Uova per i più piccoli (domenica). Fino al 1 aprile, informazioni (Whatsapp): Paolo 366 3718344 (il programma a questo link)



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS



12.00. Marching Band Festival: sfilate e i concerti della 3a edizione del ‘Festival delle Bande Musicali’ per le strade di Antibes e Juan-les-Pins con sfilata per le strade di 7 gruppi da 7 a 14 musicisti ciascuno (il programma a questo link), fino al 1 aprile

CAGNES-SUR-MER



11.00-21.00. ‘Nice Tattoo Festival 2024’: festival del tatuaggio che riunisce tanti tatuatori per 3 giorni, 2 palchi permanentemente animati, pieni di stand che vendono articoli e abbigliamento legati alla cultura del tatuaggio, spettacoli, un DJ che mixa costantemente, schermi giganti e tante altre sorprese. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino al 1 aprile (i dettagli a questo link)

CANNES

10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’, Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 6 aprile (i dettagli a questo link)

MONACO



11.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: Atelier partecipativo dal titolo ‘Danse Renaissance’ con Antonin Pinget (danza), Gwénaël Bihan (flauto) e l’Ensemble Unisoni. Atelier des Ballets de Monte-Carlo (i dettagli a questo link)



15.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto per famiglie della ‘Amazing Keystone Big Band’. Auditorium Rainier III (i dettagli a questo link)

20.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto della ‘Amazing Keystone Big Band’. Auditorium Rainier III (i dettagli a questo link)



LUNEDI’ 1 APRILE



SANREMO

9.00.19.00. Mercati Antiquari di Pasqua in Piazza Colombo e porticato del Palafiori

13.00. Per ‘Pasqua al Mare’, ‘mega grigliata di Pasquetta’ in spiaggia in collaborazione con Clash - Wine & Beef + dalle 16:00 beach party per un pomeriggio all'insegna del divertimento in riva al mare. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info e prenotazioni +39 324 804 7852

16.00-19.30. ‘Brevi storie nel cerchio’: mostra dell'artista contemporaneo Ruggero Gervasoni. Teatro Ariston (tutti i giorni fino al 4 aprile)

16.00-20.00. ‘Visioni e forma poliedriche’: mostra di scultura dell’artista Amerigo Morel. Galleria ‘La Bonbonnière’, corso Inglesi 1, fino al 15 aprile, ingresso libero, info 0184 573069



IMPERIA

8.00-13.00. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



11.00-17.00. ‘Pasquetta al Parco Urbano’: evento dedicato a bambini e famiglie con artisti, trampolieri, truccabimbi, laboratori di circo e spettacoli vari. Parco Urbano

18.30. Street food di Pasqua e Pasquetta al Parco Urbano



BORDIGHERA



15.30-18.30. Mostra ‘Aqua Mater’ di Giacomo Barberis con esposizione di 23 opere pittoriche di medio. Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3

OSPEDALETTI



16.30. ‘A Pasquetta... si balla’: pomeriggio di Musica e Ballo con ‘Beatrice&Serena’. Sala convegni La Piccola

SAN LORENZO AL MARE



9.00-19.00. ‘Mercatino primaverile’: giornata dedicata allo shopping con banchi commerciali in zona spiaggia

DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘Pasquetta in Bancarella’ 2024 con Bancarelle di prodotti tipici, artigianato artistico, oggettistica. A cura dell'Associazione Arcadia. Viale Kennedy

16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. ‘I Colori della Pasqua’: Mercatino dell’Artigianato e Prodotti Tipici. Lungomare delle Nazioni

16.00. Animazione Musicale a cura di Paolo Bianco. Lungomare delle Nazioni



CERVO

16.00. Festival di Pasqua a Cervo (ultimo giorno della 15ª edizione) a cura dell’Associazione Mozart Italia: concerto di Allievi e dei Docenti. Oratorio di Santa Caterina, info e acquisto biglietti al 333 8003030 (più info)

ENTROTERRA

MENDATICA



8.45. Escursione e Festa a Mendatica: escursione sulle Alpi Liguri e pranzo di Pasquetta nel parco delle Canalette. Partenza alle 8.45 Imperia oppure alle 9.15 da Pieve di Teco (più info)



TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



VILLA FARALDI



10.00. ‘Fiori in Festa’ 2024: manifestazione a cura della Pro Loco dei Faraldi con Arte e fiori nei carruggi + cantine aperte con laboratori artistici + escursioni su ‘I Sentieri di pietra’ + Caccia alle Uova per i più piccoli (domenica). Fino al 1 aprile, informazioni (Whatsapp): Paolo 366 3718344 (il programma a questo link)



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS



12.00. Marching Band Festival: sfilate e i concerti della 3a edizione del ‘Festival delle Bande Musicali’ per le strade di Antibes e Juan-les-Pins con sfilata per le strade di 7 gruppi da 7 a 14 musicisti ciascuno (il programma a questo link), fino al 1 aprile

CAGNES-SUR-MER



11.00-21.00. ‘Nice Tattoo Festival 2024’: ultimo giorno del festival del tatuaggio che riunisce tanti tatuatori per 3 giorni, 2 palchi permanentemente animati, pieni di stand che vendono articoli e abbigliamento legati alla cultura del tatuaggio, spettacoli, un DJ che mixa costantemente, schermi giganti e tante altre sorprese. Hippodrome de la Côte d'Azur (i dettagli a questo link)

CANNES

10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’, Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 6 aprile (i dettagli a questo link)

NICE



17.00. ‘Il Lago dei Cigni’: spettacolo di balletto della compagnia 'International Festival Ballet' formata da 42 ballerini accompagnata dalla ‘Festival Orchestra’. Palais Nikaïa (più info)





