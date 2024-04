Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 21 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

'Barrel on the Beach' ad Arma di Taggia

DOMENICA 21 APRILE



SANREMO

10.00-19.00. ‘Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare’: ultimo giorno della mostra con selezione di opere uniche, disegni, multipli, libri d’artista, pubblicazioni e manufatti di estrazione patafisica. Museo Civico in piazza Nota 2, ingresso gratuito (h 10/12-15/19)



11.30. Per la Giornata europea dei Giusti, cerimonia in memoria di Wangari Muta Maathai, la 'Madre degli alberi', biologa, ambientalista e attivista politica keniota, Premio Nobel per la Pace nel 2004 e fondatrice del Green Belt Movement, il movimento ecologista che ad oggi ha piantato più di 50 milioni di alberi in Kenya e in diversi altri Paesi africani. Giardino dei Giusti, spazi verdi della Pinacoteca di Coldirodi, partecipazione libera

15.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



8.00-20.00. ‘Festa in Borgo’ (3ª edizione): mercato con banchi di hobbisti, aziende agricole e ambulanti. Evento a cura dell’Associazione Pro Prino, in collaborazione con la Confcommercio. Borgo Prino



10.30-17.30. Mostra ‘Gulp! Fumetti in Ricamo’: un viaggio nell'arte dei Comics. Galleria Il Rondò, Piazza Dante, tutti i giorni fino al 1° maggio (più info)



12.00. ‘La Bianchine nella Riviera dei Fiori’: arrivo del raduno turistico non competitivo di Autobianchi Bianchina organizzato dal Club Bianchina - Delegazione Liguria con pranzo sul porto in ristorante tipico e Fine manifestazione alle h 16 (il programma a questo link)

17.00. Per la rassegna ‘Civediamolì!’, spettacolo teatrale di Nanni Perotto dal titolo ‘Vincent, solo Vincent’, produzione firmata Lo Spazio Vuoto e dedicata all’arte di Van Gogh (18 euro). Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720



17.30. ‘Coding e viaggi per mare’: visita accompagnata seguita da un laboratorio alla scoperta delle grandi traversate marine nella storia (attività rivolta ai bambini dai 6 ai 13 anni). Museo Navale e Planetario di Imperia, Calata Anselmi, prenotazione entro il giorno precedente: museiimperia@solidarietaelavoro.it (10 euro)



BORDIGHERA



16.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



17.00-19.00. Mostra ‘Bordighera… immagini e somiglianze’ della pittrice Rita Della Giovanna. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 23 aprile

TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



9.00. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432

10.00-19.00. Ultimo giorno di Barrel on the Beach (gare monta western): Sfilata dei cavalieri (h 10) + Barrel Racing Open (h 13/19) + Pole Bending Open e Barrel Racing Open. Bagni Vittoria Beach (più info)



OSPEDALETTI



10.30. Per gli eventi in occasione del Centenario del Comune di Ospedaletti (1924-2024), inaugurazione della mostra fotografica ‘Scatti di vita, scatti di storia’ in collaborazione con ‘U descu spiaretè’. Spazio Polivalente ‘La Piccola’

ENTROTERRA

APRICALE





9.00-16.30. Mercatino in piazza con prodotti locali e artigianale (ogni terza domenica del mese)



BORGOMARO



10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

10.00. ‘Camminata Donna Vita Libertà’: camminata non competitiva a cura della Scuola di Pace di Ventimiglia. Al termine consegna del Premio ‘Testimone di Pace 2024’ al movimento israeliano ‘Women Wage Peace’ ed al movimento palestinese ‘Women of the Sun’. Partenza dal Palatenda ‘Bigauda’ (due diversi percorsi: 5 km dal PalaBigauda al ponte di Cà e ritorno; 10 km dal PalaBigauda a Dolceacqua e ritorno). Iscrizioni 10 euro a partire dalle ore 8.30



16.30. Per la rassegna ‘Camporosso in Musica’, concerto dal titolo ‘Esperimenti musicali’ con il duo clarinetto e fisarmonica composto da Mirco Rebaudo e Gianni Martini. Sala Tigli del Centro G. Falcone di corso Vittorio Emanuele 236, ingresso libero

DOLCEDO



17.00. Presentazione postuma del libro ‘La chiesa parrocchiale di San Tommaso in Dolcedo e il suo patrimonio’ di Manuele Scagliola. Intervengono Mons. Guglielmo Borghetti, don Carmelo Licciardello, Giovanni Danio sindaco del Comune di Dolcedo e Alessandro Avanzino editore della casa editrice Sagep. Modera l’incontro lo scrittore Luca Valentini. Intervento musicale della Compagnia Corale di Imperia diretta da Vittoria Bessone e un aperitivo sul sagrato. Chiesa di San Tommaso

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

SAN BIAGIO DELLA CIMA

9.15. Per la rassegna Storie dell’Italia interna, ‘Itinerario sui luoghi biamontiani, accompagnato da letture di brani tratti dai suoi libri. Ritrovo davanti al Comune, munirsi di scarpe da trekking e borraccia d'acqua, info 389 99 54834

TRIORA

9.00-20.00. ‘Nati Liberi’: mostra fotografica sugli animali di Elisabetta Perrone e Antonio Semiglia. Palazzo Stella, fino al 1° maggio (dal venerdì alla domenica), info 0184 94676

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



16.30. ‘Saudade qua e là’: spettacolo teatrale con Simon Gielen, Dan Inger Dos Santos, Isabel Ribeiro. Théâtre des Muses (più info)

NICE

8.00. Partenza della Smi-Maratona internazionale di Nizza di 21 km dalla Promenade des Anglais (più info)

8.00-18.00. Expo Marché Vintage & Luxe (mostra mercato del vintage e del lusso) con più di 100 espositori (moda, gioielleria e pelletteria di lusso). Place du Palais de Justice nella città vecchia, entrata gratuita



10.00-16.30. ‘Go.Élans – Festival di Danza e Arti gestuali’ (ultimo giorno). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (il programma)







Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate