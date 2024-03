Sanremo, Appuntamenti culturali al Museo civico: ecco il programma

A un anno dal lancio di 'Sanremo Patafisica' “Investigazione Artistica Collettiva” dal sapore internazionale e che ha coinvolto centinaia fra Artisti, Pensatori, Ricercatori, Patafisici (e non). Dopo le esibizioni in Milano e Torino è il momento di “tornare a Casa” per questo l'Accademia della Pigna, la Fondazione Pata e il Museo Civico di Sanremo invitano la cittadinanza, turisti, curiosi e appassionati per una esposizione – a ingresso libero– che vanta la presenza di circa 300 Opere – di piccole dimensioni e identiche nel formato – che costituiscono uno straordinario archivio che racconta e interpreta le connessioni esistenti fra Sanremo e la ‘Patafisica.

“La Scienza delle Scienze”, in Piazza Alberto Nota, 2 sede del prestigioso Museo Civico, un intero salone dedicato; dal 28 Marzo al 7 Aprile con orari 10:00 / 12:00 e 15:00 /19:00.

Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare è una selezione di opere uniche, disegni, multipli, libri d’artista, pubblicazioni e manufatti di estrazione patafisica, iniziativa a cura di Fondazione Pata e a sostegno delle esposizioni di Sanremo Patafisica, allo scopo di offrire ai visitatori un punto di vista su storicità e vivacità della "Scienza delle Soluzioni Immaginarie".

Programma event, ingresso sempre gratuito -

Giovedì 28 Marzo

Inaugurazione con invito alla stampa

Saluto di Organizzatori e Autorità

ore 17: 00 inizio evento

17:15 I Saluti dell'Amministrazione e del Museo

Freddy Colt, Domenico Graglia e Marco Innocenti portano i Saluti di Accademia della Pigna, Fondazione Pata, MAU Museo d'Arte Urbana con un intervento relativo alla genesi di Sanremo Patafisica e per presentare a stampa e visitatori il programma e gli ospiti della kermesse;

ore 18:00 presentazione del libro "la ballata di Borgo Opaco" di Alessio Bellini

ore 18:15 Piccolo Brindisi

Giovedì 4 Aprile

"Vernissage Pataphysique"

ore 15:00 apertura Museo

15:30 Saluti di Benvenuto, visita guidata alla mostra a cura di Domenico Graglia e Marco Maiocchi

ore 16:00Lectio Magistralis di Gianfranco Coppola (da Napoli)

Il Maestro, Reggente Luminoso, ci delizierà con una "esibizione" delle Sue Arti, producendo dal vivo un'opera unica, a suggestione 'patafisica, utilizzando l'antica tecnica dello sbalzo a cesello.

ore 17:00 Fabio Barricallae la Performance Poetica "Le Farfalle di Carta" ore 17:30in collegamento da Washington (USA) il saluto della "Corrispondente Speciale" di Fondazione Pata Linda KliegerStillman a seguire: Saluti Virtuali dalla comunità 'Patafisica'

ore 18:15 Piccolo Brindisi.

Venerdì 5 Aprile: una giornata dedicata alle attività di Accademia della Pigna e alla fantomatica "Serenissima Cattedra di Patafisica"...

ore 15:30Appuntamento davanti al Museo in P.zza Alberto Nota per dirigersi verso P.zza Capitolo, 1 presso la sede dell'Accademia della Pigna

Una passeggiata -facile- di 20 minuti alla scoperta della Pigna di Sanremo, il centro storico della città, di origine medievale e fra i borghi più belli d'Italia.

Alle ore16:15 in Accademia della Pigna: Domenico Graglia e Marco Maiocchi presentano la pubblicazione "Fondazione Pata - Gli Atti e Le Cronache" un catalogo per storicizzare le giornate della nascita (apparente) di Fondazione Pata; le mostre "Sanremo Patafisica" e "Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare" e tutti gli interventi, gli incontri e le performance in Torino dal 13 gennaio al 3 febbraio 2024 presso il MAU Museo d'Arte Urbana e Spazio Garino ore 17:00 a cura di Freddy Colt: Presentazione della Serenissima cattedra di ‘Patafisica tra le cattedre dell'Accademia della Pigna.

Si parlerà poi di Jazz, Sanremo, Cantautori, Libri, Foto e altro con Lello Carriere e Alessandro Bellati; ore 18:15 Brindisi & Saluti.

Sabato 6 Aprile

Da "Sanremo Patafisica" a "Le Città 'Patafisiche": le contaminazioni producono valori!

ore 15.00 Apertura Museo

15:15 Saluti di benvenuti a ospiti e intervenuti, appassionati, curiosi, 'patafisici e non.

15:30 Performance collettiva a cura di Greta Gandinie Marco Maiocchi

Ospite: Gabriele Foglia (tutti provenienti da Milano) dalle ore 17: 00 parliamo di 'Patafisica con fantastici Ospiti e Interventi.

Da Roma: Santa Caltabiano"Patembour"

Da Modena: Pier Cesar "Fumetto e 'Patafisica"

Da Torino: Mario Guglielminetti "Patafisica e/é teologia"

Da Napoli: Eugenio Lucrezi"Filastrocche e 'Patafisica"

da Sanremo: Alberto Pulinetti "La Patafisica e l'Architettura" Domenico Graglia, Marco Innocenti e Marco Maiocchi in qualità di Curatori per la nuova edizione della "ricerca artistica collettiva" Sanremo Patafisica presenteranno il nuovo corso e l'evoluzione di tutto il progetto dalle 18:00. Collegamenti e Diplomazioni,Brindisi e Complimentazioni! ...con Stefania Stefanelli(in collegamento da Pisa)

Alla presenza del Reggente Luminoso, dei Vice Curatori e del Gran Cerimoniere di Fondazione Pata, Cerimonia di Diplomazione - l'Importante riconoscimento 'patafisico verrà attribuito ad alcune eccellenze intellettuali che saranno presenti in sala e in collegamento remoto.