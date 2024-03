Gli Assessori Ferro e Scajola premiano con la targa di Regione Liguria la nuotatrice imperiese Francesca Fresia, argento agli assoluti di nuoto

Oggi pomeriggio, presso la sala della Trasparenza di Regione Liguria, gli assessori allo Sport Simona Ferro e alla Formazione Marco Scajola hanno consegnato alla nuotatrice imperiese Francesca Fresia una targa celebrativa per il grande risultato sportivo ottenuto ai campionati Assoluti di Riccione 2024. Fresia, attualmente tesserata per l’Acquatica Torino con allenatore Maurizio Divano e preparatore atletico l’imperiese Jacopo Arrobbio, ha infatti vinto la medaglia d’argento nei 400 misti segnando il sesto miglior tempo italiano di sempre e l’undicesimo a livello mondiale. L’atleta ha inoltre vinto anche la medaglia di bronzo nei 200 dorso.



“Con questa targa vogliamo complimentarci con Francesca per il grande traguardo sportivo raggiunto – commentano gli assessori regionali Simona Ferro e Marco Scajola -. Un argento davvero pesante che potrà certamente essere un trampolino di lancio per una carriera brillante e ricca di soddisfazioni. La Liguria, grazie anche a Francesca, si conferma terra di sport e di grandi talenti pronti a portare in alto la ‘nostra’ bandiera in Italia e nel mondo”.