Arma di Taggia: parcheggio pieno di buche, l'Amministrazione "Lavori appena il meteo ce lo consente" (Foto)

Proteste di residenti e utilizzatori del parcheggio tra via Oro e via Nuvoloni, per le grosse buche presenti all’interno della zona, molto usata dagli automobilisti della zona.

Quest’oggi, in occasione della forte pioggia che si è abbattuta su tutto il ponente, la situazione è ulteriormente peggiorata con le ruote che finiscono quasi interamente nelle buche.

Dal Comune confermano che i lavori di sistemazione dell’asfalto sono stati programmati da alcune settimane ma, con il maltempo gli interventi sarebbero controproducenti.

“Avevamo pensato di rifare l’asfalto di tutto il parcheggio – ci ha detto il vice Sindaco, Espedito Longobardi – operando in due distinti momenti. Abbiamo però verificato che la parte a monte è ancora in buone condizioni mentre è ammalo rata la zona a mare. Per questo attendiamo solo un miglioramento delle condizioni meteo per intervenire”.