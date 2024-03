Sanremo: sottoscritta la convenzione tra la Confartigianato della provincia e Benza Srl

È stata sottoscritta la convenzione tra Confartigianato Imperia e Benza s.r.l., specializzata nella rivendita di prodotti dedicati all’outdoor, alla cura del verde e alla realizzazione di piscine. La collaborazione nasce dai bisogni comuni degli artigiani e dei clienti della ditta di Sanremo, dove trovano il materiale, le attrezzature e la qualità che necessitano nei loro lavori.

Quali sono quindi i vantaggi degli associati Confartigianato che fanno affidamento su Benza? Innanzitutto la certificazione ISO 9001, che qualifica i processi produttivi per arrivare al risultato finale nel miglior modo possibile. Con la Certificazione ISO 9001 per la gestione balneare piscine condominiali e per la costruzione di piscine, Benza certifica il proprio lavoro, nonché la qualità dei materiali e dei prodotti – una garanzia per chi si rivolge a loro.

I clienti privati che scelgono Benza possono fare affidamento sulla Fidelity Card, che concede in automatico uno sconto su tutta la merce esposta. La convenzione con Confartigianato permetterà agli imprenditori di società e di ditte individuali e ai rivenditori associati di trovare un ulteriore sconto.

Per scoprire tutti i prodotti e le aree di competenza della ditta Benza s.r.l. è possibile consultare il sito web www.benzasrl.it e seguire i canali social Facebook ed Instagram, oltre che il telefono 0184 575246. Per rimanere aggiornati sulle opportunità e sulle novità in campo normativo e formativo di Confartigianato Imperia è possibile consultare il sito web www.confartigianatoimperia.it, i canali social Facebook, Instagram e Linkedin nonché il nuovo canale WhatsApp Business aggiungendo in rubrica il numero 389 9588821.