Sanremo: Ideacasa Mercatone apre le porte in via Frantoi Canai!

Venerdì 29 marzo è in programma l'inaugurazione del nuovo punto vendita Ideacasa Mercatone a Sanremo, in via Frantoi Canai 135 (ex Di Meco).

Un'ampia esposizione con una vasta gamma di prodotti per soddisfare tutte le tue esigenze:

Bricolage

Arredamento casa

Elettronica

Casalinghi

Giardinaggio

Abbigliamento uomo e donna

E molto altro ancora!

Festeggia l'inaugurazione con il team Ideacasa Mercatone!

Grande buffet nei giorni 29, 30 e 31 marzo.

Sconti speciali fino al 7 aprile.

Non mancare!

Inoltre, su una spesa di almeno 50 euro, riceverai in omaggio un carrello della spesa del valore di 10,90 euro e tante altre agevolazioni.

Ideacasa Mercatone: la convenienza a portata di mano!