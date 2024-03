Elezioni Sanremo: incontro del candidato Sindaco Giovanni Rolando con i residenti di Strada San Lorenzo

Giovanni Rolando, candidato Sindaco di Sanremo, ha incontrato un gruppo numeroso di residenti del quartiere di Strada San Lorenzo insieme alla Vice capogruppo di Fratelli d’Italia Ethel Moreno ed a Antonino Consiglio i quali hanno mostrato le numerose criticità con cui gli abitanti sono costretti a convivere nonostante le ripetute segnalazioni fatte all’Amministrazione in questi anni.

“Il quartiere versa in una condizione di degrado dovuto all’abbandono indiscriminato di rifiuti con conseguente rischio sanitario e di inquinamento ambientale, mancanza di asfalto nell’area sosta delle auto e mancanza di marciapiedi nell’area destinata a passaggio pedonale” – dichiarano la consigliera comunale Ethel Moreno e Antonino Consiglio.

“E’ stato un incontro fortemente voluto – dichiara la Vice capogruppo di Fratelli d’Italia Ethel Moreno – per porre l’attenzione sulle molteplici problematiche che affliggono questo quartiere e che da anni attendono una soluzione. Problematiche che necessitano di concrete e urgenti azioni per non costringere ancora i cittadini a vivere in questa situazione di abbandono e degrado”.

“La nota positiva – prosegue Antonino Consiglio (residente nella zona) – è che molti residenti presenti hanno apprezzato l’interessamento e potuto confermare l’assenza totale in questi anni dell’Amministrazione trasformando un quartiere residenziale in un quartiere di massimo degrado”.