Il Tortello di Terzorio entra a far parte dell'Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali

Il Tortello di Terzorio iscritto nell'Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali. A comunicarlo con soddisfazione è il sindaco Valerio Ferrari. Con l’aggiornamento dell’Elenco Nazionale, infatti, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha accolto l’istanza del Comune di Terzorio ed ha inserito il Tortello di Terzorio tra i prodotti Agroalimentari Tradizionali.



“Un bellissimo traguardo aver ottenuto questa certificazione, frutto dell'impegno e del lavoro dall’Amministrazione Comunale di Terzorio, che ho l’onore di guidare, a dimostrazione dell’impegno profuso nella valorizzazione e promozione della nostra storia, delle nostre tradizioni e della nostra cultura – commenta il primo cittadino -, Si tratta di un importante riconoscimento che certifica l’importanza storica e tradizionale di questo piatto tipico della nostra cucina, ed è il risultato di un percorso avviato dall’Amministrazione Comunale, volto alla promozione dei prodotti della tradizione e della cultura gastronomica locale e finalizzato alla salvaguardia della cultura alimentare legata al nostro territorio ed alla promozione di nuove forme di turismo, legate alla tipicità ed alla valorizzazione delle colture locali legate alla enogastronomia".

"Un sentito ringraziamento alla Regione Liguria che ha supportato l’iter burocratico di approvazione, all’Associazione Tersö Sêia e Ancöi per la fattiva collaborazione e per aver organizzato la prima Festa del Tortello di Terzorio ed in particolare alla signora Rosa, ‘madrina’ di questo percorso, che ci ha svelato i segreti della preparazione del Tortello di Terzorio e che potrete scoprire nel filmato”.