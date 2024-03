Intervista a Giuseppe Carlucci, innovatore nel settore immobiliare e pioniere del marketing esperienziale

In un mondo dove l'esperienza del cliente sta diventando il fulcro attorno al quale ruotano le strategie aziendali, incontriamo oggi una figura emblematica di questa trasformazione nel settore immobiliare: Giuseppe Carlucci. Imprenditore visionario e amministratore di QuBox, Carlucci ci apre le porte a un nuovo approccio nel marketing e nel customer care applicato alle agenzie immobiliari.

Giuseppe, con una carriera dedicata all'innovazione e al miglioramento continuo dell'esperienza cliente, ci racconta come QuBox stia rivoluzionando il modo in cui le agenzie immobiliari interagiscono con i loro clienti, creando non solo transazioni, ma esperienze indimenticabili.

Giuseppe, partiamo dall'inizio. Cosa ti ha spinto a fondare QuBox e a concentrarti sul settore immobiliare?

La mia visione è sempre stata quella di trasformare ogni interazione cliente in un'esperienza memorabile. Ho notato una lacuna significativa nel settore immobiliare: l'acquisto o la vendita di una casa è uno dei momenti più importanti nella vita di una persona, ma spesso l'esperienza si riduce a una mera transazione. Con QuBox, abbiamo voluto elevare questo momento, rendendolo unico e personale, attraverso le nostre gift box esperienziali.

Puoi spiegarci come funziona QuBox e quali benefici ha portato alle agenzie immobiliari?

QuBox non è semplicemente una gift box; è un veicolo di emozioni. Ogni box è curata nei minimi dettagli, pensata per sorprendere, emozionare e creare un legame duraturo tra l'agenzia immobiliare e il cliente.

I benefici sono tangibili per le agenzie: un incremento del 38% di segnalazioni da parte dei clienti, il 90% in più di referenze per chi riceve una QuBox rispetto a chi non la riceve, oltre a un aumento significativo delle testimonianze e delle recensioni positive spontanee.

Nel tuo percorso con QuBox, quali sono state le principali sfide che hai dovuto affrontare?

Ogni innovazione porta con sé le sue sfide. La principale è stata quella di convincere le agenzie immobiliari ad adottare un approccio più umano e orientato all'esperienza. Abbiamo dovuto dimostrare con dati concreti e testimonianze il valore aggiunto di QuBox, non solo in termini di brand reputation ma anche per quanto riguarda l'acquisizione di nuovi incarichi di vendita.

Qual è il futuro del customer care e del marketing nel settore immobiliare, secondo te?

Il futuro sarà sempre più orientato verso la personalizzazione e l'esperienza del cliente. Le agenzie immobiliari che sapranno differenziarsi, non solo per la qualità dei servizi offerti ma anche per come riescono a far sentire i loro clienti, avranno un vantaggio competitivo decisivo. D’altronde nessuno si emoziona per le cose normali.

Un ultimo pensiero che vorresti condividere con i nostri lettori?

Viviamo in un'epoca in cui l'attenzione al cliente è la chiave per il successo. Invito ogni agenzia immobiliare a riflettere su come può migliorare l'esperienza dei propri clienti, perché ogni piccolo gesto può fare la differenza.

Con QuBox, abbiamo dimostrato che è possibile; ora è il momento di guardare ancora più lontano.

Giuseppe Carlucci ci lascia con una visione chiara del futuro del settore immobiliare: un futuro in cui l'esperienza del cliente è al centro di ogni strategia.

La sua passione e il suo impegno per l'innovazione nel customer care e nel marketing sono un esempio luminoso di come piccole idee possano trasformare interi settori e creare legami duraturi tra aziende e clienti.

Grazie, Giuseppe, per aver condiviso la tua esperienza e la tua visione con noi.