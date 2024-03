Sanremo: grazie all'HB Run donato materiale medico per la pubblica assistenza Sanremo Soccorso (Foto e Video)

Una serie di attrezzi importanti per soccorrere i feriti e i malati, dall’associazione HB Run che organizza da due anni un appuntamento sportivo per sensibilizzare la popolazione ai benefici dello sport per la salute.

Dopo il successo della prima edizione, con circa 100 partecipanti, a fine novembre scorso, sono arrivati in 120 per una corsa che sta riscontrando sempre più successo. Nel 2022 è stato donato un defibrillatore alla Croce Rossa di Sanremo, mentre questa volta sono arrivati l’importante attrezzatura per la cura e il soccorso delle persone traumatizzate.

Il percorso della gara, che tornerà anche quest’anno, si snoda lungo 10 km con un dislivello di 500 metri che percorre le prime colline dell’entroterra sanremese, regalando splendidi punti panoramici della nostra città.