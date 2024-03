La rete d’impresa 'Sanremo On' partecipa allo sviluppo del Progetto 'Guido Bene, Guido Sicuro!',

Nuova importante iniziativa della rete d’impresa Sanremo On che ha deciso di partecipare con un significativo contributo allo sviluppo del Progetto 'Guido Bene, Guido Sicuro!' che mira a promuovere la sicurezza stradale tra i giovani. Il progetto ha già visto la partecipazione di circa 90 giovani entusiasti e desiderosi di approfondire i temi affrontati. E nel prossimo mese sarà allargato anche a bambini tra i 6 e i 12 anni con l’acquisto di nuovi mezzi idonei grazie al ricavato della lotteria di beneficienza lanciata dalla Croce Bianca di Imperia, partner dell’iniziativa.

Sanremo On ha acquistato 1500 biglietti per contribuire fattivamente alla riuscita del progetto.



“Insieme ai nostri associati della Casa della Batteria abbiamo sposato in pieno questo progetto dalla grande importanza sociale - dichiara Roberto Berio, presidente della rete d’impresa -. Sicurezza e sostegno ai giovani sono valori importanti e il progetto dai contenuti anche ben concreti”.



Per quanto riguarda la sicurezza si presta particolare attenzione ai comportamenti responsabili e consapevoli durante la guida, al rispetto delle regole del codice stradale ed all'utilizzo di dispositivi di protezione adeguati (casco, giubbotto con protezioni, guanti, paraschiena ed airbag).

Per la guida, il tecnico FMI Livio Bellone descriverà agli studenti l'operato della Federmoto nel mondo delle due ruote.

Di primo soccorso si occuperà invece il soccorritore e formatore della Croce Bianca Imperia Davide Marino, con preziose informazioni sulle tecniche di primo soccorso in caso di incidente stradale o malore, cosicché aiutare chi ha bisogno diventi parte integrante di una cultura di educazione ed altruismo.

Per le informazioni sul codice della strada ci sarà infine la presenza degli agenti delle Forze dell'Ordine, impegnati sulle strade, come importante valore istituzionale.



Ogni biglietto acquistato della lotteria promossa dalla Croce Bianca contribuirà direttamente al finanziamento del progetto 'Guido Bene, Guido Sicuro!' consentendo l’acquisto di mezzi con cui recarsi nelle piazze per la realizzazione delle campagne formative ed informative e la conoscenza delle due ruote come mezzo di libertà e divertimento in sicurezza. L’estrazione avverrà il 14 aprile ed il fortunato vincitore si porterà a casa un comodissimo scooter Yadea G5 100% elettrico (ricordiamo che tra i punti cardine del progetto c’è anche l’attenzione al rispetto dell’ambiente e quindi al “green”).



Nelle fotografie la consegna dei 1500 biglietti dalla Croce Bianca al presidente di Sanremo On Roberto Berio ed una moto per le dimostrazioni legata con il marchio della rete d’impresa.