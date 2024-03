CNA Imperia invita i giovani a sfidare il mercato con la partita IVA: “Un'opportunità da non perdere!”

Hai mai sognato di essere il protagonista della tua vita professionale? Di fare le tue regole e decidere il tuo destino senza restrizioni? La CNA Imperia ti offre l'opportunità di realizzare i tuoi sogni con un corso gratuito che ti introdurrà al mondo delle partite IVA!

APRIRE LA PARTITA IVA: LA TUA STRADA VERSO IL SUCCESSO

Molti giovani temono l'idea di avviare la propria attività a causa delle tasse e delle sfide che l'impresa può comportare. Ma vogliamo svelarti un segreto: avere la partita IVA significa avere il controllo della tua vita lavorativa! Immagina di gestire il tuo tempo come preferisci, di decidere i tuoi obiettivi e di vedere crescere la tua impresa come un figlio, ma seguendo solo le tue regole.

LIBERTÀ, SUCCESSO, REALIZZAZIONE PERSONALE: ECCO COSA TI ASPETTA!

Con la partita IVA, sei tu il capo. Nessun capo, nessun orario fisso, solo la libertà di realizzare le tue passioni e fare le cose come vuoi tu. Vuoi una vita da protagonista? Vuoi diventare grande nel tuo settore? È il momento di fare il primo passo!

IL TUO SUCCESSO È LA NOSTRA PRIORITÀ

La CNA Imperia è qui per supportarti in questo viaggio verso il successo. In collaborazione con lo Studio Aschei, offriamo un corso di formazione gratuito per tutti i giovani che vogliono fare la differenza nel mercato con le proprie idee e il proprio impegno.

UNISCITI A NOI E SCOPRI LA TUA STRADA VERSO IL SUCCESSO

Non lasciare che la paura ti fermi! Unisciti a noi e scopri come trasformare i tuoi sogni in realtà. Contattaci oggi stesso per iscriverti al corso o per maggiori informazioni:

📧 Email: segreteria@im.cna.it 📞 Telefono: 0184 500309

Non perdere l'opportunità di diventare il protagonista della tua vita lavorativa! La CNA Imperia è qui per te, pronta a guidarti verso il successo.

Rappresentatività, professionalità e dinamismo: tre parole che definiscono #CNA.

Unisciti a noi e inizia il tuo viaggio verso il successo oggi stesso!