Elezioni Sanremo, il candidato sindaco Gianni Rolando: "Orti aperti per i nostri anziani"

Il candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, lancia una proposta inclusiva dedicata alla terza età.



“Il comune di Sanremo – spiega Rolando – è proprietario di 700 terreni e allora perchè non metterli a disposizione della collettività come orti sociali? Gli orti aperti per i nostri anziani sarebbero uno strumento importante per stimolare il movimento, facilitare la socialità, allenare la memoria, stimolare i sensi e aumentare l'autostima”.