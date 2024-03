Ventimiglia, il 25 marzo parte il nuovo servizio di raccolta differenziata: ecco tutte le info

Il Comune di Ventimiglia e la Teknoservice S.r.l., gestore del servizio di igiene urbana, informano la cittadinanza che la partenza del nuovo servizio di raccolta differenziata con isole di prossimità ad accesso controllato nel centro di Ventimiglia è stata fissata per il giorno 25 marzo 2024, per una maggiore copertura delle utenze provviste di kit.

Tutti gli utenti sprovvisti di kit, comprendente la chiave indispensabile per l’accesso ai cassonetti, sono tenuti a ritirarlo al più presto: dal 19 marzo al 6 aprile, quindi, sarà attivo uno sportello di distribuzione presso l’atrio del Palazzo comunale di Ventimiglia, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 14.00. I kit distribuiti contengono anche le dotazioni semestrali di sacchetti per il conferimento di plastica e lattine, organico, secco indifferenziato e il materiale informativo.

Si ricorda che dovrà essere l’intestatario TARI, munito di codice fiscale, a provvedere al ritiro del kit. In caso di impossibilità, è possibile delegare un terzo attraverso delega (scaricabile anche sul sito www.teknoserviceitalia.com o sul sito del Comune di Ventimiglia) e copia del codice fiscale del delegante.

Per questioni logistiche il territorio interessato dal nuovo servizio è stato suddiviso in zone: ciascun utente potrà conferire solo presso le postazioni della propria zona di residenza prediligendo sempre la postazione più vicina alla propria abitazione. L’elenco delle vie di ciascuna zona è consultabile sul sito del Comune e della Teknoservice.

Il Comune ricorda che per ulteriori informazioni è sempre possibile contattare Teknoservice via mail all’indirizzo bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com, al numero verde 800.508.999 (lun-sab dalle 9.00 alle 18.00), via WhatsApp al 3408572681 (lun-sab dalle 9.00 alle 18.00), o recarsi presso il Green Point di piazza Ettore e Marco Bassi 1 (mar, mer, sab dalle 9.00 alle 13.00), oppure contattare l’Ufficio Igiene urbana via mail all’indirizzo igieneurbana@comune.ventimiglia.im.it e ai numeri 0184.280.206 – 291.