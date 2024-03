Elezioni Sanremo: Federica Cozza scende in campo con il movimento civico di centrodestra 'Andiamo!'

Federica Cozza, mamma, moglie e manager in ambito sanitario. Uno dei volti femminili più votati nella coalizione del centrodestra alle ultime elezioni comunali, si candida nelle fila del movimento civico 'Andiamo!'.

Ha già rivestito il ruolo di consigliere comunale: “Un impegno che mi ha arricchito tantissimo dal punto di vista personale - afferma Federica Cozza - grazie al contatto costante con i cittadini, e che mi ha fatto conoscere bene Sanremo, le sue problematiche, ma anche le tante potenzialità ancora inespresse. Purtroppo ho dovuto lasciare a malincuore l’incarico amministrativo, una scelta difficile, dettata da motivi personali, infatti ero diventata mamma di Leone da poco e avevo iniziato un nuovo lavoro, due impegni importanti, che mi lasciavano poco tempo a disposizione per l’attività amministrativa, che io vivo con dedizione, in un’ottica di costante servizio ai cittadini".

"Scendo nuovamente in campo - prosegue - con un movimento civico di centrodestra, perché credo nel progetto di Maurizio Zoccarato, un mio amico di lungo periodo. Sono fortemente convinta che Gianni Rolando sia la persona migliore per concretizzare un progetto di crescita di Sanremo. Il mio impegno principale sarà la rivolto alla realizzazione di un centro diurno per anziani. Un luogo di aggregazione nel centro cittadino, fondamentale per incentivare la socialità degli anziani, soprattutto quelli che vivono soli, e per constrastarne il decadimento cognitivo. Inoltre, il centro diurno é utile per sollevare qualche ora i famigliari dall’assistenza. Un progetto a cui sto lavorando da tempo. Un’azione concreta e doverosa nei confronti dei nostri anziani. Andiamo! incontro ai bisogni fondamentali dei soggetti fragili".