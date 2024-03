Elezioni Amministrative a Sanremo: oggi e domani nuovi appuntamenti con Alessandro Mager

Prosegue con sempre maggiore intensità la campagna elettorale di Alessandro Mager, candidato Sindaco delle liste civiche per Sanremo (Anima Sanremo, Sanremo al Centro, Forum Sanremo, Idea Sanremo).

Alle 18 di oggi appuntamento per un #cincinconmager al Bar Marconi (Foce, Corso Marconi 67). Alle 9 di domani per #uncaffèconmager all'Insomnia Cafè (Casinò, Corso Imperatrice 17).

Sempre domani, dalle 9 alle 18, il banchetto di Mager e dei candidati delle liste civiche per Sanremo sarà in via Escoffier.