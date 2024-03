Gioca a Bingo 90 e vinci un jackpot da capogiro

Sei un appassionato di bingo? Allora ti consigliamo di giocare a bingo online, un modo dinamico e divertente di passare 10 minuti in allegria con un occhio attento al gioco responsabile. Uno dei giochi di bingo più gettonati è bingo 90, il gioco di bingo a 90 palline, ispirato alla tombola classica italiana. Ma come mai dovrei giocare a bingo online? Scopriamo insieme i vantaggi del bingo online, come mai conviene giocare online e come provare a vincere un jackpot da capogiro grazie ai bingo e ai jackpot garantiti.

Gioca a Bingo 90

Quando parliamo di bingo a 90 palline ci troviamo di fronte a una variante che è molto simile alla classica tombola che noi tutti conosciamo. Come si capisce facilmente dal nome, il 90 sta a rappresentare i numeri totali disponibili mentre ogni cartella è composta da 9 colonne e 3 linee, contenenti 5 numeri ciascuna. Dunque ogni giocatore avrà a disposizione 15 numeri per cartella per cercare di vincere centrando o la cinquina (cinque numeri in fila sulla stessa linea) o appunto “Bingo”, ossia completare l’intera cartella. Il funzionamento del Bingo 90, dunque, ricalca appieno quello della tombola, fatta eccezione per il fatto che nella versione “casalinga” di quest’ultima esistono altri premi come l’ambo (due numeri sulla stessa linea), il terno (tre numeri), la quaterna (quattro) e, talvolta, il tombolino (assegnato al secondo giocatore che completa una cartella). La partita a Bingo 90 online si svolge secondo le consuete regole di questo gioco: dopo aver acquistato le cartelle inizieranno ad estrarsi in rapida successione una serie di numeri fino al momento in cui un giocatore, o più giocatori, faranno cinquina o Bingo. Le regole del Bingo 90 prevedono anche un premio speciale per chi fa bingo entro un determinato tempo. Uno dei più famosi è il Super Bingo. In conclusione possiamo affermare che le regole Bingo 90 ricalcano quelle della tombola tradizionale fatta eccezione, come detto sopra, dell’assenza di ambo, terno e quaterna.

Jackpot e bingo garantiti

Tra le tante promozioni che ci sono online, quelle più interessanti sono legate al bingo garantito e al jackpot che le varie sale di bingo online mettono in palio. Le promozioni si concentrano di solito negli orari serali perché sono le ore in cui le persone hanno finalmente il tempo di rilassarsi dopo una giornata di lavoro, di studio o di corse su e giù con figli, animali domestici, faccende domestiche o burocratiche. Insomma, ognuno di noi ha un buon motivo per desiderare i suoi 10 minuti di tranquillità e passarli con il bingo può essere un’idea creativa, rilassante, divertente e originale che dà la possibilità di partecipare a delle estrazioni davvero interessanti dal punto di vista economico. Bingo 90 offre sempre grandi possibilità di vincita perché il jackpot di bingo 90 è progressivo: questo significa che a ogni partita il jackpot aumenta e quindi delle volte si raggiungono delle cifre da capogiro. Altra possibilità per fare centro è quella di partecipare alle partite che mettono in palio il bingo garantito a ogni partita e che permettono quindi di ottimizzare quello che si spende: se immagini che con una sola cartella di 10 centesimi potresti vincere un bingo di 11.000 euro, la prospettiva sembra molto interessante!

Online ci sono molti siti che ti danno la possibilità di giocare senza rinunciare alla tua serenità. I siti di cui ti devi fidare sono quelli autorizzati da ADM e quelli che ti garantiscono di limitare la spesa in modo automatico. Controlla che ci sia sempre il logo ADM e il numero di licenza. In bocca al lupo e buon divertimento con il bingo!