Valle Argentina: a Triora e Montalto Carpasio due 'somme urgenze' dopo il maltempo dei giorni scorsi

Due lavori distinti, entrambi con la procedura della ‘Somma urgenza’ a causa dei danni provocati dal maltempo di inizio marzo in Valle Argentina.

Nello specifico, a Triora verranno svolti i lavori di ripristino per alcune frane e smottamenti in diverse zone del paese, oltre alla caduta di alberi sulle strade comunali. In particolare in strada Realdo Sanson, lungo l’anello di Loreto e sulla strada comunale per Goina.

Situazione analoga a Montalto Carpasio, dove si è verificato il distacco di alcune porzioni del versante a monte della strada comunale in località Sant’Antonio, causandone l’ostruzione e aggravando il movimento franoso, già innescatosi il 1° marzo.