Bordighera, in arrivo il vademecum sul Saint Charles per aiutare i cittadini

Il Comune di Bordighera, in collaborazione con Asl1 e GVM Care & Research, ha realizzato una breve guida per rispondere alle domande più frequenti sul passaggio di gestione dell’Ospedale Saint Charles; nove i temi (dal ticket ai ricoveri, dalle prenotazioni alla farmacia) scelti tra quelli che hanno suscitato più richieste di chiarimento e affrontati in modo diretto e semplice.

Il vademecum, da ieri sulla pagina Facebook del Sindaco Vittorio Ingenito, sarà presto presente sul ledwall in centro città e sul sito istituzionale del Comune.

“L’affidamento operativo del Saint Charles a GVM Care & Research da parte di ASL1, ha dichiarato Ingenito, ha rappresentato un passaggio fondamentale per avere un’efficace assistenza sanitaria nel nostro comprensorio. Poiché si tratta di un ambito che coinvolge tutti, è importante chiarire eventuali dubbi e sottolineare che i cittadini continueranno ad usufruire del Servizio Sanitario Nazionale gratuitamente”.