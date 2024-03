Sanremo: auto urtata da una vettura in transito in via Borea, intervento della Polizia Municipale

Un nostro lettore, Lorenzo, ci ha scritto per segnalare un fatto accaduto ieri intorno alle 19:20 in via Borea all'altezza della casa di riposo:

“Parcheggiavo l'auto lato mare sui parcheggi bianchi quando, appena uscito dall'abitacolo dopo aver chiuso lo specchietto lato guida, ho aperto la portiera posteriore in maniera rapida accertandomi di non creare intralcio considerata l'alta velocità delle auto in transito direzione ospedale. La portiera è stata urtata da un auto in transito a pochi centimetri dalle mie gambe. Nell'impatto l'auto ha perso lo specchietto lato passeggero andando in frantumi. Appena subito l'urto non riuscivo a capire da quale auto ero stato colpito. Dopo essermi accertato di non essere stato colpito fisicamente o scheggiato da pezzi di carrozzeria mi sono accostato in sicurezza sperando che l'automobilista tornasse indietro non solo per il suo specchietto ma soprattutto per sincerarsi di non avermi colpito. Dopo alcuni minuti interveniva una pattuglia della Polizia Locale che ringrazio, raccogliendo lo specchietto frantumato e compilando il verbale. Infine spero che chi mi ha colpito possa farsi vivo tramite la polizia locale e successiva pratica di risarcimento”.