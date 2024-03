Ventimiglia, D'Andrea: "Una donna non dovrebbe mai scegliere tra famiglia e carriera"

"Intervengo anticipatamente sulla giornata di domani, l’8 marzo, perché non si dovrebbe parlare di parità di trattamento, di genere, di retribuzione, di violenza sulle donne e di donne solo nelle giornate dedicate. Il raggiungimento di tali obiettivi dovrebbe essere perseguito ogni giorno, non solo ampliando banalmente, l’accesso al mondo del lavoro alle donne a ruoli per prassi svolti prevalentemente da uomini, dove in ogni caso non ci sarebbe parità di qualifica e retribuzione, ma garantendo il raggiungimento e parità di trattamento nei ruoli apicali, nelle governance aziendali, amministrative e politiche, come illustrato nell’obiettivo numero 5 dell’Agenda ONU" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia e capogruppo di Sismondini Sindaco Cristina D'Andrea riferendosi alla giornata internazionale della donna.

"La giornata dell’8 marzo è dedicata al ricordo delle conquiste sociali, politiche ed economiche del genere femminile, è la 'giornata internazionale della Donna' denominazione corretta che rappresenta quanto ottenuto, non una festività ma una riflessione sul passato, sul presente e su come migliorare il futuro" - sottolinea D'Andrea - "Pensate che in Italia fu celebrata per la prima volta solo nel 1922, mentre negli Stati Uniti già dai primi anni del Novecento. Noi nel nostro piccolo possiamo promuovere programmi professionali, corsi di aggiornamento, incentivi per le mamme che lavorano e le mamme single".