Bordighera, sottopasso di via Noaro: il Comune dispone servizio pulizia e ripristino condutture

A seguito di diversi sopralluoghi compiuti dagli Uffici Comunali presso il sottopasso di via Noaro, l’Amministrazione di Bordighera ha disposto che nelle prossime settimane sia istituito un servizio di pulizia e ripristino periodico delle condutture degli scolmatori presenti nell’area. Nondimeno, prima della realizzazione di una scogliera a difesa della barra fociva del rio Ca’ Bianca, durante le mareggiate verrà posizionata una lastra in acciaio che impedirà al moto ondoso di riempire con la ghiaia lo scolmatore senza fermare il deflusso delle acque.

Gli episodi di allagamento del sottopasso sono causati da una condizione strutturale non semplice. Il canale che passa sotto via Noaro infatti incrocia nel suo percorso le condutture dell’acquedotto e della fogna che limitano notevolmente lo scorrimento delle acque; i marosi, portando detriti, lo ostruiscono poi in maniera costante. Gli accorgimenti adottati incideranno proprio su questi aspetti, mantenendo libero il canale scolmatore e al contempo limitando per quanto possibile il suo riempimento con ghiaia durante le mareggiate.