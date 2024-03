Lega Liguria, successo per la gazebata regionale del tesseramente

“Non si ferma la campagna di tesseramento della Lega in Liguria. Nell’ultimo weekend di febbraio e in questo appena trascorso, nonostante il tempo non sia stato clemente, sono stati organizzati oltre 50 gazebo e staccate più di 200 nuove tessere. La gazebata ha portato ottimi risultati sia per il tesseramento, che per il fatto di essere sempre in mezzo alla gente. È l’ennesima dimostrazione dell’attaccamento della Lega al territorio. Grazie a tutti i nostri militanti e ai nostri sostenitori”. Lo dicono in una nota gli esponenti Segreteria regionale Lega Liguria.