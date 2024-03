"Aiutateci a trovare una sede nel Ponente", l'appello di Ambulanze Veterinarie Odv

"Aiutateci a trovare una sede". E' l'appello di Ambulanze Veterinarie Odv.

"I nostri volontari sono costretti a svolgere servizi di primaria importanza su animali in difficoltà in strada senza un locale" - fa sapere Igor Cassini, presidente di Ambulanze Veterinarie Odv - "Sono ormai quasi due anni che abbiamo attivato il servizio di ambulanza veterinaria su tutta la provincia di Imperia svolgendo numerosi servizi nel campo della tutela e della salute del benessere animale e nelle risposte alle calamità. Ogni giorno possiamo osservare tra le strade le ambulanze veterinarie prestare soccorso o le vediamo accorrere su qualche intervento. Non ci limitiamo, però, a pensare alle ambulanze veterinarie solo nel campo sanitario ma ricordiamo anche il delicato e importante supporto soprattutto sul comune di Ventimiglia per i servizi di accompagnamento gratuito e per i servizi di vigilanza con unità cinofile. Tutto questo senza un locale dove poter coordinare le attività, dove poter fare stazionare gli equipaggi delle ambulanze costretti in strada ore ed ore di giorno ma soprattutto di notte".

"Abbiamo cercato a lungo ogni tipo di soluzione che ci consentisse di aprire una sede tra Camporosso, Vallecrosia e Ventimiglia per ampliare e migliorare i nostri servizi a favore della popolazione ma nulla" - sottolinea Cassini - "L’indisponibilità di locali da parte dell’Amministrazione comunale, che sta cercando una soluzione idonea, uniti in alcuni casi al timore di concedere ad un’associazione dei locali privati ci costringono ancora oggi a subire disagi sempre maggiori. Facciamo, quindi, appello a tutta la cittadinanza affinché chiunque abbia la disponibilità di locali e volesse aiutarci".