Elezioni, il candidato Rolando: “Sanremo città a misura degli amici a 4 zampe”

"Il benessere dei nostri amici a 4 zampe sarà parte integrante del nostro programma elettorale. Perché anche cani e gatti sono cittadini di Sanremo e devono avere la giusta tutela da parte dell’amministrazione comunale".

"A riguardo - afferma il candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando -, mi piacerebbe creare un tavolo di lavoro, dove mettere al centro i nostri animaletti, assieme alle associazioni animaliste della città, mirando ad apposite strutture di sostegno agli animali con particolare attenzione alla riabilitazione motoria. Ma non solo, gli attuali campi di sgambamento non sono così ben tenuti e quindi serve più manutenzione oltre che aumentarne il numero in città. L’installazione di fontane, ciotole fisse per abbeverare i cani e kit sparsi per la città per la raccolta di deiezioni. Infine, pensando anche ai gattini, in particolare quelli randagi, creare convenzioni per la sterilizzazione e sostegno ai volontari che si occupano delle colonie feline".