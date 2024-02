Festival 2025, Antonella Clerici si fa da parte: “Non ci penso, dopo il Sanremo di Amadeus anche io direi di no”

Antonella Clerici si sfila dalla rosa dai candidati per la successione di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo. Il nome della conduttrice Rai era tra i più accreditati per l’edizione 2025 con tanto di ipotesi co-conduzione con Alessandro Cattelan.

Ora, però, Clerici si fa da parte, come testimoniano le sue parole al settimanale ‘Chi’: “Ho risposto a una boutade di Fiorello alle 7 del mattino con un “con te lo farei”, ma assolutamente non ci penso”.

“Dopo il Sanremo di Amadeus anch’io direi di no, ma qualcuno lo dovrà pur fare - ha aggiunto Antonella Clerici - avendolo già fatto, so cosa significa. Ma non ci penso, ho i miei programmi che vanno molto bene. Chiunque lo faccia deve essere il comandante, lo dico per esperienza, altrimenti diventa un caos. E poi penso che Sanremo lo debba fare un conduttore esperto”.

Che sia pretattica o reale intenzione di rinunciare all’Ariston, è certo che la corsa alla conduzione del Festival di Sanremo 2025 è già iniziata tra voci, indiscrezioni e una sola certezza: Amadeus ha detto ‘no’ e, per forza di cose, sarà un cambio di rotta destinato a lasciare il segno dopo cinque anni.