Bordighera: dal 1° al 29 marzo la presentazione della domanda per lo Scuolabus '24/'25

Dal 1° al 29 marzo prossimi sarà possibile presentare domanda per il servizio scuolabus per l’anno scolastico 2024/2025, riservato ai bambini e ai ragazzi iscritti agli istituti presenti sul territorio cittadino e residenti a Bordighera e Vallebona (quest’ultimo Comune convenzionato per gli alunni della scuola Maria Primina). In caso di disponibilità di posti, potranno usufruire del servizio anche alunni non residenti.

La domanda potrà essere compilata online sul sito del Comune (QUI) accedendo con SPID. I moduli potranno essere ritirati anche presso l'Ufficio Protocollo del Comune, in via XX Settembre 32 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30). Le graduatorie degli ammessi (residenti e non residenti) saranno determinate in base all’ordine di arrivo delle relative domande e saranno pubblicate QUI. Non saranno accettate domande inviate prima del 1° marzo.

Ogni ulteriore informazione in merito è disponibile QUI.