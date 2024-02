Sanremo: ordine del giorno sulla fermata in Valle Armea, la maggioranza "Esiste da quattro anni"

"In relazione all'ordine del giorno presentato oggi dai partiti di centrodestra in merito alla creazione di una fermata dedicata presso le scuole di Valle Armea, e precisamente presso l'entrata di Via Frantoi Canai, il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e i capigruppo di maggioranza Marco Viale e Mario Robaldo, ringraziando i colleghi di minoranza per il supporto costruttivo in questo frangente e rimanendo aperti ad ogni contributo, precisano che la fermata dedicata per gli studenti presso l'entrata di Via Frantoi Canoi esiste già da quattro anni”.

Sono le parole della maggioranza matuziana, in risposta al documento presentato. “Era adibita in allora – prosegue - su richiesta dell'amministrazione comunale in collaborazione con RT, e riceve ogni giorno undici corse dedicate per circa 250 studenti. Nel corso di due sopralluoghi sul posto effettuati nella giornate di venerdì e sabato scorso è stato inoltre stabilito di chiedere ad RT di valutare lo spostamento su quella fermata anche delle rimanenti corse (che riguardano principalmente quelle provenienti da alcuni paesi dell'entroterra) nelle fasce orarie in entrata (7-8) e in uscita (13-14) da scuola. Tale iniziativa, già definita, sarà ufficialmente comunicata a brevissimo non appena con Riviera Trasporti sarà espletata la procedura a livello burocratico".