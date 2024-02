Ventimiglia, presenze turistiche in aumento del 14%: la soddisfazione del sindaco Di Muro e dell’assessore Calcopietro

È Ventimiglia la città che cresce di più a livello di presenze turistiche, sfiorando la quota di 200.000 presenze. Grande soddisfazione è espressa dal Sindaco della Città, Flavio Di Muro, che dichiara: “Si tratta di numeri ufficiali, certificati da Regione Liguria, sicuramente confortanti per questa Amministrazione, che dal suo insediamento ha improntato la propria attività verso un impegno notevole sul turismo. Stiamo rivedendo le infrastrutture turistiche per i servizi di prima accoglienza dei nostri ospiti, stiamo migliorando l’offerta turistica della città, abbiamo intrapreso una politica di gemellaggi e di rapporti internazionali per trasformare Ventimiglia in una città realmente internazionale, non relegata a semplice 'città di confine'. Questi dati ci confermano che Ventimiglia è una meta sicuramente riconosciuta, ma può essere ancora più ambita e ci impegneremo ancora di più per mantenere questo risultato anzi migliorarlo col tempo”.

“È una grande sfida quella di avere come delega il turismo, soprattutto dopo un periodo di completo stallo a causa dell’emergenza pandemica e altre gravi situazioni. Finalmente si può parlare di rinascita vera e propria, e sono appunto i dati che lo dimostrano già nel 2023 – dichiara Serena Calcopietro, Assessore al Turismo. Come nuova Amministrazione puntiamo a trasformare Ventimiglia da città commerciale a città turistica. La tendenza globale del turismo è quella di essere sempre più incentrata anche sull’enogastronomia - e la nostra città anche da questo punto di vista offre ad esempio ben due ristoranti stellati - oltre naturalmente sulla natura, e Ventimiglia in ambito paesaggistico offre veramente tantissimo. Il nostro obiettivo è quello di andare a implementare ulteriormente questi due aspetti e tutte le offerte, quali ad esempio la montagna, di cui non disponiamo, mediante appositi gemellaggi, primo fra tutti con il Comune di Limone Piemonte, per arrivare dritti alla meta”.