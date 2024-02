Politica. Dopo la cacciata in consiglio, Ethel Moreno lascia 'Sanremo al Centro': “Gesto di arroganza”

“Oggi ho formalizzato la mia uscita dal gruppo consiliare di 'Sanremo al Centro' a seguito della mia esclusione avvenuta senza alcuna consultazione, in spregio alle regole fondamentali della democrazia che richiedono che le decisioni, all'interno di un gruppo consiliare, siano prese in modo trasparente e rispettoso dei membri coinvolti”.

Con queste parole l'ormai ex consigliere comunale di maggioranza, Ethel Moreno, formalizza la propria uscita da 'Sanremo al Centro'. Moreno era stata messa alla porta durante l'ultima seduta del consiglio con l'intervento del capogruppo Marco Viale.



“Ennesimo segnale di un’amministrazione in difficoltà - aggiunge Moreno - poco attenta alle esigenze dei sanremesi e che non accetta neppure critiche costruttive al suo operato, pena l’esclusione plateale dal gruppo. Un gesto di oggettiva arroganza istituzionale che toglie un velo sulla tendenza di questa amministrazione ad accentrare il potere nelle mani di pochi, tacciando di scorrettezza chi dissente dal suo operato. In questi anni ho lavorato con impegno, trasparenza, sempre nell'interesse della Comunità, difendendo il diritto-dovere dei consiglieri di mantenere la propria indipendenza e di agire nell'interesse dei propri elettori. Vorrei ringraziare i tanti cittadini sanremesi che in questi giorni, con telefonate e messaggi, mi hanno espresso sostegno e stima: cittadini che apprezzano la libertà di pensiero ed il mio lavoro svolto con determinazione in questi anni, avendo come unico riferimento le risposte concrete da dare ai cittadini per raggiungere i risultati di cui la nostra Sanremo ha necessità”.