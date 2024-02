‘Sanremo al Centro’ mette alla porta la consigliera Moreno: “Azioni in distonia con la maggioranza”

Il gruppo consigliare ‘Sanremo al Centro’ mette alla porta la consigliera Ethel Moreno. Lo ha comunicato il capogruppo Marco Viale in apertura di consiglio comunale: “Quanto accaduto in commissione è stato l’ultima di una serie di azioni in contrasto con la maggioranza, le sue azioni si sono spesso configurate in netta distonia con l’operato di governo e con la maggioranza”.

Il riferimento di Viale è all'assenza di Moreno alla votazione in commissione sulla concessione del Mercato dei Fiori ad Amaie Energia che ha fatto così mancare il numero legale.

“Non è una notizia sconvolgente - ha replicato Moreno - se il modo di operare di ‘Sanremo al Centro’ è di portare pratiche ‘oggi per domani’ sicuramente sono contenta di non farne più parte”.

Non è un segreto che la consigliera Ethel Moreno abbia a più riprese espresso pareri ‘autonomi’ su diversi temi andando in contrasto con la posizione della maggioranza durante diverse sedute di consiglio comunale. Si tratta, di fatto, di una separazione che era nell'aria ormai da diverso tempo e che oggi è stata messa nero su bianco.

Moreno ha incassato in consiglio la solidarietà dei consiglieri di opposizione Andrea Artioli, Luca Lombardi e Daniele Ventimiglia.