Ospedale Saint Charles di Bordighera, al via la nuova numerazione telefonica

Asl1 informa la cittadinanza che a partire dal 21 febbraio 2024, ha preso il via la nuova numerazione telefonica per tutti i servizi offerti dal nuovo gestore Gvm, presso l'ospedale Saint Charles di Bordighera.



Nel primo periodo, per ridurre il disagio, le chiamate ai numeri precedenti di Asl1 saranno automaticamente inoltrate alla nuova numerazione.



Pertanto il numero da comporre per mettersi in contatto con l'ospedale Saint Charles è il seguente: 0184974111.