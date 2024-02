Consulenze esterne, nel 2023 il Comune di Sanremo ha speso 350 mila euro. Costi triplicati rispetto all’anno precedente

Il 2023 del Comune di Sanremo si è chiuso con un bilancio pesante alla voce “consulenze esterne”. In totale le spese per gli incarichi assegnati dal Comune sono triplicati rispetto all’anno precedente.

Calcolatrice alla mano, l’anno scorso l’amministrazione pubblica matuziana ha speso circa 350 mila euro per incarichi assegnati a consulenti esterni. Nel 2022, invece, il Comune aveva speso in totale 110 mila euro.

Il 2023 si era aperto con l’incarico da 64 mila euro all’avvocato Pietro Piciocchi, vice sindaco di Genova, per l’estensione dell’incarico di assistenza e rappresentanza nel contenzioso presso le corti di giustizia tributaria provinciale e regionale. E poi: 3 mila euro a Gaia Muscio (incarico di collaborazione professionale verifiche e sopralluoghi nelle mense scolastiche comunali), 2.188,68 euro all’avvocato Gabriele Pafundi (incarico sostituto processuale appello Consiglio di Stato), 7.295,60 euro all’avvocato Marco Barilati (incarico per rilascio parere e assistenza in richieste di riapertura procedimenti disciplinari connessi a procedimenti penali), 18.968,56 euro all’avvocato Riccardo Maoli (incarico difesa Consiglio di Stato), 5 mila euro a Giuseppe Picchianti (incarico di collaborazione occasionale per garantire il supporto al RUP nello svolgimento delle gare d’appalto del servizio interventi sociali), 30.349,70 euro all’avvocato Marcello Clarich (incarico di difesa Consiglio di Stato), 5 mila euro ad Aronne Chionna (incarico di collaborazione occasionale e approvazione del disciplinare di lavoro autonomo e occasionale per garantire il supporto al RUP nello svolgimento della gara d’appalto del servizio ristorazione scolastica), 20.427,68 euro all’avvocato Mauro Vallerga (incarico di difesa ricorso al TAR), 5 mila euro ad Agostino Minniti (attività di supporto al responsabile del procedimento e istruttoria pratiche edilizie), 233,32 euro all’ingegnere Enrico Paliotto (componente commissione di valutazione per un posto di dirigente settore PNRR), 233,32 euro al dott. Luigi Mattioli (mobilità volontaria per copertura un dirigente da assegnare settore PNRR), 1.248 euro a Vincenzo Rotondaro (incarico collaborazione professionale approvazione del disciplinare di lavoro autonomo professionale), 53.990,35 euro all’avvocato Mauro Vallerga (incarico per assistenza in giudizio procedimento al tribunale di Imperia), 185,92 euro ad Armando Bosio (componente commissione di concorso per esami per la copertura di due posti di istruttore amministrativo), 185,92 euro a Luigi Mattioli (componente commissione di concorso per esami per la copertura di due posti di istruttore amministrativo), 223,10 euro a Giulia Colangelo (componente commissione di concorso per esami per la copertura di due posti di istruttore amministrativo), 8.754,72 euro all’avvocato Mauro Vallerga (estensione di incarico di difesa), 15.225,60 euro agli avvocati Harald Bonura e Giuliano Fonderico (rilascio di parere precontenzioso per la concessione del marchio Festival di Sanremo), 1.300 euro a Beatrice D’Ambrosio (avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica), 1.300 euro ad Ambra Mastrangelo (avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica), 10.213,84 euro all’avvocato Marco Barilati (difesa in tribunale di Imperia), 16.684,32 euro all’avvocato Mauro Vallerga (difesa procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo), 1.650 euro a Nicolò Biella (rilevatore statistico per il censimento della popolazione e delle abitazioni 2023), 1.650 euro a Olmo Pignotti (rilevatore statistico per il censimento della popolazione e delle abitazioni 2023), 1.650 euro a Giulia Sartore (rilevatore statistico per il censimento della popolazione e delle abitazioni 2023), 1.650 euro a Tiziana Lanteri (rilevatore statistico per il censimento della popolazione e delle abitazioni 2023), 1.650 euro a Luana Sindoni (rilevatore statistico per il censimento della popolazione e delle abitazioni 2023), 1.650 euro a Paola Patuzzo (rilevatore statistico con compiti anche di operatore back office per il censimento della popolazione e delle abitazioni 2023), 1.650 euro a Isabella Birocchi (rilevatore statistico con compiti anche di operatore back office per il censimento della popolazione e delle abitazioni 2023), 15.320,76 euro all’avvocato Marco Barilati (incarico di difesa ricorso in cassazione per annullamento sentenza), 17.308,08 euro all’avvocato Mauro Vallerga (incarico per proposizione appello al consiglio di stato per annullamento sentenza Tar), 1.650 euro ad Andrea Grosso (rilevatore statistico per il censimento della popolazione e delle abitazioni 2023), 1.500 euro a Claudia Lanteri (componente commissione di gara Casa Serena), 1.500 euro a Roberto Anselmo (componente commissione di gara Casa Serena), 14.591,20 euro all’avvocato Marco Barilati (incarico per attività di assistenza e di supporto all’ufficio personale e all’ufficio procedimenti disciplinari), 15.320,76 euro all’avvocato Marco Barilati (incarico di difesa per proposizione ricorso in cassazione per annullamento sentenza).

Una lunga lista di incarichi esterni che ribalta quanto visto nel 2022 con una spesa all’incirca triplicata. Spesso, lo ricordiamo, il Comune è costretto ad affidarsi a professionisti esterni per via della mancanza di personale pubblico.