Gli negano 50 gocce di Valium e aggredisce il medico: ancora violenza nel carcere di Sanremo

Ancora un episodio di violenza nel carcere di Sanremo. Un detenuto si è scagliato contro un medico della casa circondariale che si era rifiutato di somministrargli le 50 gocce di Valium che gli aveva chiesto, finendo poi per aggredire il poliziotto intervenuto per evitare che la situazione degenerasse.



A darne notizia è il sindacato Uil Polizia Penitenziaria per voce del segretario regionale Fabio Pagani: “Al "no" del medico il detenuto è andato su tutte le furie, arrivando faccia a faccia con il medico di guardia, ma nel frattempo il coraggio, l'immediatezza di intervento del poliziotto, ha impedito che l'uomo lo aggredisse, rivolgendo così schiaffi e pugni nei confronti del poliziotto. Solo grazie all'intervento del personale della Polizia Penitenziaria si è riusciti a bloccare il detenuto e portarlo in camera di isolamento”.

“Urge un decreto carceri che prenda atto dell'emergenza e consenta cospicue e immediate assunzioni straordinarie nella Polizia Penitenziaria oltre al potenziamento degli equipaggiamenti e delle tecnologie - aggiunge Pagani - è necessario ripensare il modello, risolvendo anche la tragica questione dei detenuti psichiatrici che non vengono curati e sono abbandonati a loro stessi, e promuovere misure finalizzate a deflazionare la densità detentiva. Vanno inoltre varati protocolli di intervento operativo che indirizzino il personale, sempre più oggetto di inchieste penali e amministrative. Serve una legge delega per riforme complessive che ristrutturino il modello di esecuzione penale, rivedano l'architettura del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e riorganizzino il corpo. Allora sì, insieme a tutto ciò, l'aggravante per le aggressioni prospettata sarà senz'altro utile”.