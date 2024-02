Linda la borsa da sogno

Chi ama il bello, il design, la bellezza e la purezza della pelle, chi ama la cultura, la tradizione, non può non possedere Linda, una borsa da sogno, realizzata rigorosamente a mano, in Italia, da maestri pellettieri. E’ l’iconica, inimitabile borsa di Visonà che da oltre 60 anni rappresenta l’essenza della creatività, del saper fare, del Made in Italy. Di lusso accessibile, con materiali di alta qualità, nessun logo in vista, Linda è per tutte le età. L’unicità, poi, della cucitura selleria è il segno distintivo che caratterizza tutte le creazioni Visonà. La cucitura è un brevetto e trademark depositato e dona l’allure di artigianalità e forte carattere a tutte le borse Visonà. Quest’anno l’azienda festeggerà i suoi 65 anni di storia. Ha sede a Vicenza. Visonà ha anche lanciato una linea di borse realizzate interamente in nylon riciclato, nel segno di una filosofia aziendale da sempre incentrata sulla sostenibilità ambientale.